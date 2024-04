Extra geld voor organiseren sociaal ontwikkelbedrijven

Gemeenten krijgen 600 miljoen euro om sociaal ontwikkelbedrijven beter te kunnen organiseren, tussen 2025 en 2034. Dat maakt het kabinet bekend in de Voorjaarsnota. Ook krijgen gemeenten vanaf volgend jaar 16,8 miljoen euro per jaar als compensatie voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV).

Er komt extra geld beschikbaar voor gemeenten om sociaal ontwikkelbedrijven, waar mensen met een arbeidsbeperking werken, beter te organiseren. Voor de periode van 2025 tot 2034 gaat het om een bedrag van 600 miljoen euro. Omdat er al eerder geld is toegezegd voor beschut werk, gaat er de komende jaren in totaal ongeveer 1 miljard euro naar de bedrijven. Ook daarna blijft er structureel extra geld beschikbaar.

Infrastructuur

‘Uit onderzoek is gebleken dat gemeenten knelpunten ervaren bij de huidige inrichting van de infrastructuur,’ zo staat in de Voorjaarsnota. ‘Met deze middelen kunnen gemeenten de lokale sociale infrastructuur duurzaam inrichten en krijgen ze de ruimte om 10.000 extra banen te creëren voor mensen die tijdelijk of langdurig moeten terugvallen op de sociaal ontwikkelbedrijven.’

Financiële druk

Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 hebben de ontwikkelbedrijven namelijk te maken met verschillende veranderingen. Zo moeten ze niet alleen werk bieden aan wie niet bij een reguliere werkgever terecht kan, maar ook steeds meer mensen begeleidingen naar reguliere banen. Dit brengt financiële druk met zich mee en vereist aanpassingen in de bedrijfsvoering. De extra investeringen zijn bedoeld om gemeenten meer stabiliteit en continuïteit te bieden voor de lange termijn.

Demissionair minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen): ‘Sociaal ontwikkelbedrijven bieden werk aan mensen die op eigen kracht moeilijk een plek kunnen krijgen op de arbeidsmarkt. Zij zorgen ervoor dat iedereen naar vermogen mee kan doen. Daarom is het ook zo van belang dat we de komende jaren extra investeren in deze bedrijven.’

Pakket maatregelen

Schouten presenteerde eind vorig jaar al een uitgebreid pakket aan maatregelen om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van deze bedrijven. Zoals initiatieven om beschut werk te bevorderen en het opzetten van een duurzame infrastructuur. Gemeenten kunnen financiële steun krijgen voor plannen die zij indienen en gebruikmaken van ondersteuningsprogramma’s. Ook wordt een structurele basisfinanciering ingevoerd.

Compensatie lage inkomensvoordeel

Ook besluit het kabinet nu om gemeenten te compenseren voor de afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2025. Sociaal ontwikkelbedrijven kunnen het wegvallen hiervan namelijk financieel niet opvangen. Daarom ontvangen gemeenten vanaf 2025 volledige compensatie via het gemeentefonds. Structureel gaat het om 16,8 miljoen euro per jaar.