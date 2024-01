Extra bezuiniging jeugdzorg blijft in de lucht hangen

Het begrotingsdebat over jeugdzorg in de Tweede Kamer heeft maandag voor meer verwarring dan opheldering gezorgd. Nog steeds is niet duidelijk of de extra bezuiniging van 511 miljoen euro op de jeugdzorg wordt uitgevoerd of geschrapt.

Demissionair staatssecretaris Van Ooijen (Jeugd en Preventie) zette maandagochtend op verzoek van de Tweede Kamer op een rij hoe de bezuiniging van 511 miljoen euro kan worden ingevuld. Vlak voor de start van het begrotingsdebat zaaide Van Ooijen echter zelf verwarring door deze opties ‘draconische, onverantwoorde maatregelen’ te noemen, die ‘van tafel moeten’.

Dat hij ze heeft beschreven, zegt hij op NPO Radio 1, betekent niet dat hij voorstander is van die maatregelen. Hij legde de bal bij de Tweede Kamerleden van PVV, VVD en NSC, maar de formerende partijen weigerden stelling te nemen. Zij willen dat de staatssecretaris zelf ‘verantwoordelijkheid’ neemt door met maatregelen te komen’.

Formerende partijen bekennen nu geen kleur

De voorgenomen bezuiniging van 511 miljoen euro extra op jeugdzorg staat in het vorige coalitieakkoord en komt bovenop de 1,1 miljard euro, die als bezuiniging is ingeboekt bij de Hervormingsagenda Jeugd. Dit plan staat al vanaf het begin ter discussie. De PVV, BBB en Omtzigt (NSC) steunden verschillende moties om deze bezuinigingen te schrappen, terwijl staatssecretaris Van Ooijen zich hier juist tegen verzette. Nu wil Van Ooijen blijkbaar tóch van de bezuiniging af. Hij wordt hierin gesteund door D66 en ChristenUnie. PVV, BBB en NSC lijken niet vooruit te willen lopen op de kabinetsformatie. GroenLinks/PvdA en SP zijn altijd al tegen de extra bezuiniging geweest en hekelen de nieuwe patstelling.

‘Schrap bezuiniging jeugdzorg’

Voorafgaand aan het debat riep de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de Tweede Kamer ook op om de extra bezuiniging van € 511 miljoen te schrappen. De VNG stuurde een brief met inbreng voor het debat, met de belangrijkste punten vanuit de gemeenten. Naast het schrappen van de extra bezuiniging, roept de VNG de Tweede Kamer hierin op om door te pakken met de Hervormingsagenda Jeugd, voor de verbetering van de jeugdhulp. De integrale aanpak om de bestaanszekerheid van gezinnen te vergroten en gelijke kansen voor kinderen te bevorderen, staat volgens de VNG onder druk door de grote financiële onzekerheid vanaf 2026. Onduidelijk is of de punten van de VNG in het debat aan de orde zijn gekomen.

Volle agenda

Voor het Kamerdebat over jeugdzorg was er een behoorlijk volle agenda. Er werd onder andere gesproken over de problemen in de jeugdbescherming en over de rechtsbescherming van ouders en kinderen. Ook kwamen het Toekomstscenario, uithuisplaatsingen en mentale gezondheid bij jongeren aan bod. Er werden in totaal 16 moties ingediend. Hierover wordt op dinsdag 6 februari in de Tweede Kamer gestemd.