Amsterdam betaalt opgestapelde facturen binnen 2 maanden

Gemeenten gaan niet over de kwaliteit van jeugdzorg, dat is aan de inspectie. Ook gaan ze niet over de controle van pleegouders, dat is aan kinderbescherming. Dit zeggen de Vlaardingse zorgwethouder Jacky Silos-Knaap, Jeugdhulp Rijnmond en gemeentekoepel de VNG. De wethouder en beide organisaties spraken deze week met een commissie van de gemeenteraad van Vlaardingen over... lees verder