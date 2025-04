Faber verwacht dat achterstand bij huisvesten statushouders oploopt

Het aantal statushouders dat in een asielzoekerscentrum wacht op een huis, zal dit jaar toenemen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Faber van Asiel en Migratie dat het eind vorig jaar om 12.000 mensen ging en dat dit aantal nog oploopt.

Het aantal mensen met een verblijfsvergunning dat moet worden gehuisvest door gemeenten is voor de eerste helft van 2025 verlaagd, omdat minder asielzoekers een verblijfsvergunning kregen. De taakstelling was 17.700, maar is bijgesteld naar 15.000. In de tweede helft van 2025 moeten 13.000 statushouders een woning krijgen, schrijft de minister.

Doorstroomlocaties

Om gemeenten meer statushouders te laten opvangen krijgen ze eenmalig extra geld. Verder zegt Faber te werken aan het ‘doorontwikkelen’ van zogenoemde doorstroomlocaties voor statushouders die nog geen huis hebben gevonden. Zo wordt plaats gemaakt voor nieuwe asielzoekers in de asielopvang. Faber komt later met de uitwerking van de maatregelen.