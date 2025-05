Duurzame warmte in bestaande bouw kan wél

De Haagse wijk Spoorwijk draaide tot voor kort nog op een oude warmte-installatie. Warmteleverancier Eteck nam dit warmtesysteem over van een andere warmteleverancier, maar werd al snel geconfronteerd met lekkages, uitval en warmteverlies. Tijd voor een ingrijpende verduurzaming.

De grootste uitdaging zat volgens Eteck in het verduurzamen van het bestaande systeem, terwijl het bedrijf warmte moest blijven leveren en tegelijkertijd bij bewoners achter de voordeur moest verbouwen. In samenspraak met de bewoners is het renovatieproces echter goed verlopen en bijna afgerond.

Stap voor stap verduurzamen

‘In Spoorwijk, met 218 woningen van woningcorporatie Hof Wonen, maakten we gebruik van een verouderd collectief warmtesysteem’, vertelt Sonja de Koning, assetmanager bij Eteck. Zo ging het warmtapwater uit de grote collectieve boilers – met een temperatuur van 75 tot 80 graden – bijvoorbeeld ook naar bewoners twee bouwblokken verderop. ‘In de leidingen waar dit warmtapwater continu doorheen stroomde, waren in de loop van de tijd lekkages ontstaan’, aldus de asset manager. ‘Daarnaast verloren we door de lange transportafstand onderweg veel warmte.’ Eteck wilde vanwege dit gebrek aan duurzaamheid van deze warmtapwaterlevering af. Een grootschalig modificatieplan volgde. Dat bestond uit het vervangen van de bronnen in de bodem, nieuwe installaties installeren in de centrale techniekruimte en afleversets met kleine boilers bij de bewoners in de meterkasten plaatsen.

In twee stappen naar gasloos

Het is de missie van Eteck om zoveel mogelijk CO 2 te besparen en het liefst volledig gasloos warmte te leveren. ‘Dit is in Spoorwijk nog niet mogelijk, omdat er onvoldoende elektra beschikbaar is’, legt De Koning uit. ‘We verwachten in Spoorwijk wel een directe gasreductie van 70 procent. Tegelijkertijd bereiden we de installatie voor op all-electric. Als de (geplande) leiding vanuit de Rotterdamse haven er straks ligt en de gasketels de gewenste levensduur hebben bereikt, dan gaan we over op stadswarmte en zetten wij onze gasketels uit. Zo zijn de bewoners in Spoorwijk straks in twee stappen van het gas af.’

Zonder bewonersvertrouwen geen draagvlak

De Koning: ‘Om het nieuwe systeem te realiseren, vervingen we alle centrale installaties in de ketelhuizen, vernieuwden we de afleversets en boilers in de woningen en creëerden we nieuwe bronputten in de openbare ruimte. Voor de afleversets en de boilers moesten we ook bij bewoners achter de voordeur aan het werk.’

Bewonerscommunicatie is bij zo’n project heel belangrijk. Iets technisch uitleggen aan bewoners met verschillende (culturele) achtergronden zag de warmteleverancier als een grote uitdaging. Hoe krijg je de bewoners mee, hoe maak je duidelijk wat er moet gebeuren, hoe plan je alle afspraken goed in en hoe zorg je ervoor dat de mensen je over de vloer willen hebben? ‘Gelukkig werkt één van onze monteurs al 20 jaar aan de installaties in Spoorwijk. Dit gaf de meeste bewoners veel vertrouwen’, aldus De Koning.

Vast aanspreekpunt

Eteck zorgde verder voor een vast aanspreekpunt voor alle bewoners. ‘Ook al staat er veel op papier, zo’n persoonlijke benadering geeft toch veel meer vertrouwen. Daarbij gaven we de bewoners de keuze of ze klant bij ons wilden blijven of niet. Dit gaf hen een gevoel van vrijheid.’ Eteck bood hierbij de mogelijkheid om kosteloos af te sluiten. Slechts drie van de 218 huishoudens hebben hier gebruik van gemaakt.

Flexibele planning

Als je (ver)bouwt in een bestaande omgeving moet je wel warmte blijven leveren, zodat bewoners gewoon kunnen douchen en hun huis verwarmen. ‘We pasten daarom steeds onze planning aan op de buitentemperatuur. Zo wilden we eigenlijk in april 2024 starten, maar toen was het maar 11 graden. Dan wil je niet dat de bewoners hun verwarming uit moeten zetten. Verder stelden we tijdens de werkzaamheden een elektrische kachel beschikbaar voor bewoners die ondanks een hogere buitentemperatuur toch verwarming wilden.’

Fossielvrij in 2030

Vrijwel alle bewoners van Spoorwijk profiteren nu van een stabiele en duurzame warmte-installatie, zonder een aanpassing van hun rekening. ‘Dit project toont aan dat we in een bestaande omgeving kunnen bouwen, installaties bij bewoners kunnen vernieuwen en alle betrokkenen meenemen in dit proces’, zegt De Koning. ‘In september 2025 ronden we de werkzaamheden volledig af. Daarna evalueren we het gehele (samenwerkings)proces en controleren we of we de verwachte efficiëntieslag hebben behaald. Deze resultaten nemen we mee in onze volgende verduurzamingsprojecten en zo zetten we de nodige stappen richting een fossielvrije portefeuille in 2030.’

Over Eteck

Eteck streeft naar maximale impact op de verduurzaming van de Nederlandse warmte- en koudevraag. Met meer dan 350 projecten in de woningbouw en commercieel vastgoed, met in totaal bijna 110.000 (woning equivalente) aansluitingen onder contract, is Eteck de grootste leverancier van duurzame lokale warmte en koude in Nederland. Als fullservice warmteleverancier ontwikkelt, realiseert en exploiteert Eteck collectieve, duurzame warmte- en koudesystemen.

Meer weten over wat Eteck Energie Bedrijven B.V. voor bewoners in uw gemeente kan doen? Neem contact met ons op via 085-0218018 of info@eteck.nl.