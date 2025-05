Opvang dakloze arbeidsmigranten in meer gemeenten

Meer gemeenten krijgen geld van het rijk voor de opvang van dakloze EU-burgers. Dat schrijft minister Eddy van Hijum in een brief aan de Tweede Kamer. Op dit moment bieden zes steden deze opvang. In overleg met de VNG wordt dit aantal uitgebreid.

Bijna 10.000 EU-arbeidsmigranten zijn op dit moment dakloos in Nederland, en hun aantal neemt toe. Dat stellen het Leger des Heils en CNV. Mensen slapen in parken, onder bruggen, en in bossen. Op dit moment komen veel dakloze EU-arbeidsmigranten niet in aanmerking voor een plek in een reguliere daklozenopvang.

Pilot opvang EU-arbeidsmigranten

Een deel van de gemeenten biedt wel opvang voor deze groep. In 2023 is er een pilot voor de opvang van EU-arbeidsmigranten en andere EU-burgers gestart in zes gemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven en Venlo. Uit het evaluatieonderzoek in 2024 bleek dat gemiddeld 62% van de opgevangen mensen weer werk vond of terugkeerde naar het land van herkomst. Het ministerie van SZW is tevreden met deze uitkomsten, en stelt extra geld beschikbaar om de pilot uit te breiden.

Met de VNG wordt overlegd over de locaties van de extra daklozenopvang. Verschillende gemeenten zijn bereid om mee te doen aan de pilot. Het doel is te komen tot een goede spreiding over het land.

Hulp en ondersteuning arbeidsmigranten

Daarnaast zet het ministerie in op preventie van dakloosheid. In juni start de ‘Alliantie Work in NL’, met het doel om samen met werkgeverspartijen hulp en ondersteuning aan arbeidsmigranten te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het begeleiden van werk naar werk, het organiseren van tijdelijke

huisvesting en het organiseren van taalonderwijs.