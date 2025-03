Achterstand lokale belastingen mogelijk nuttig signaal schuldhulp

Betalingsachterstanden op gemeentebelastingen kunnen nuttig zijn voor ‘vroegsignalering’ van problematische schulden. Wel zijn daarvoor nog praktische verbeteringen nodig. Dat concludeert de VNG op basis van een proef in 10 gemeenten.

Amsterdam, Dordrecht, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Midden-Groningen, Purmerend, Roerdalen, Rotterdam en Westland experimenteerden 2 jaar lang met achterstanden op lokale heffingen als input voor schuldhulpverlening. Verhuurders, energie- en waterbedrijven en zorgverzekeraars moeten al langer betalingsachterstanden van hun klanten doorgeven aan de gemeente. Zij zijn dat wettelijk verplicht.

‘Duidelijke meerwaarde’

Of achterstanden op de gemeentebelastingen als signaal voor schuldhulp meerwaarde hebben, blijkt niet eenduidig uit de experimenten van de afgelopen 2 jaar. Wel vermeldt de evaluatie dat ‘sommige gemeenten een duidelijke meerwaarde zagen’. Dit zat hem vooral in de mogelijkheid om nieuwe doelgroepen, zoals huiseigenaren en ondernemers, in beeld te krijgen.

Andere gemeenten zagen dit voordeel echter niet. Daarbij hebben verschillende gemeenten de regels van het experiment geschonden. ‘Dit maakt het lastig om gemeenten onderling te vergelijken en een overkoepelend beeld te schetsen. Bovendien zijn er periodes geweest waarin diverse gemeenten geen signalen hebben aangeleverd, wat het inzicht in de resultaten beperkt.’

Ongeacht of betalingsachterstanden op lokale belastingen een automatisch signaal voor schuldhulp worden, blijken de proefgemeenten positief over de samenwerking tussen de afdelingen gemeentebelastingen en vroegsignalering of schuldhulp. Zo kan de belastingafdeling doorgeven wanneer aanmaningen en dwangbevelen zijn verstuurd of anoniem casuïstiek bespreken, aldus de evaluatie.

Beter afwegen

De signalen over wanbetaling bij lokale belastingen hielpen verder ‘om een completer beeld te krijgen van de ernst van de financiële situatie van de inwoner en daarmee een betere afweging te maken van de noodzaak om een inwoner persoonlijk te benaderen’.

Indien aanmaningen voor gemeentebelastingen wettelijk verplicht worden als signaal voor schuldhulp, dan zijn er volgens de VNG nog wel praktische zaken te verbeteren. ‘Zo moet de piek in aanlevering van signalen worden verminderd om gemeenten niet te overbelasten,’ aldus de gemeentekoepel. Die piek komt doordat gemeenten belastingzaken veelal massaal afhandelen.