Omkijken naar ouderen: vier initiatieven

Ouderen vormen een bijzondere groep inwoners. Hoe zorg je dat er naar hen wordt omgekeken en dat zij een luisterend oor vinden? Vier initiatieven van gemeenten die werk maken van het welzijn van hun oudere inwoners.

In de gemeente Hoeksche Waard woont een grote groep inwoners van 75 jaar en ouder. Hoeksche Waard wil graag weten wat zij nodig hebben om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen en sociaal actief te zijn. Hiervoor is de gemeente op zoek naar vrijwilligers die huisbezoeken aan senioren willen brengen. Om te praten over zaken die onder ouderen leven, zoals de thema’s wonen, leefomgeving, welzijn en gezondheid.

De uitkomsten van deze gesprekken worden teruggekoppeld aan de ouderenadviseurs van de gemeente, die vervolgens met de signalen aan de slag gaan. Zo’n vrijwilliger doet ongeveer vijf bezoeken per maand én bezoekt maandelijks een bijeenkomst voor uitwisseling van kennis. Met aandacht voor deskundigheidsbevordering, en er worden gastsprekers uitgenodigd.

Van begraafplaats naar ontmoetingsplek

Op de Algemene Begraafplaats Bovenbroek in Kampen is op initiatief van de beheerder in samenspraak met de gemeente een ontmoetingplek gemaakt. Oudere bezoekers die verlegen zitten om een praatje, of die hulp nodig hebben of zich eenzaam voelen, kunnen er aanschuiven bij een vrijwilliger die een kop koffie met ze drinkt. En luistert.

Het project heeft als doel om dat luisterend oor te bieden, net als vroegsignalering, het eventueel kunnen doorverwijzen naar een professional op psychisch, fysiek, sociaal of financieel vlak, en het monitoren van behoeften. De gemeente Kampen is met dit initiatief een van de finalisten voor Gemeentedelers 2023, de landelijke competitie voor gemeentelijke projecten die een podium verdienen. In juni 2023 worden de winnaars hiervan bekend.

Netwerk voor zelfredzaamheid

De gemeente Someren is gestart met het netwerk Goed voor elkaar naar voorbeeld van een project in Assen dat eerder een succes was. Het project richt zich op alle 70-plussers en helpt bij het opbouwen en versterken van een goed eigen netwerk. Dat is van belang omdat het de zelfredzaamheid versterkt en meer senioren ook steeds langer thuis blijven wonen. Het initiatief kan helpen het zorgsysteem te ontlasten en leidt tot meer saamhorigheid van senioren.

Alle 70-plussers uit de gemeente worden hiervoor uitgenodigd om naar een dorpsbijeenkomst te komen. Hierin staat bewustwording centraal over het belang van het hebben en onderhouden van een goed netwerk. Tijdens die bijeenkomsten kunnen inwoners ook hun netwerk in kaart brengen. Zo’n netwerkkaart helpt inzicht krijgen in een netwerk en wie erachter je staat. Wie niet naar een bijeenkomst kan komen, kan ook een huisbezoek aanvragen.

Hulp bij gezond en veilig wonen

Ouderen kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen om gezond oud te worden en veilig te wonen in hun eigen wijk. In Eindhoven is de gemeente bijvoorbeeld gestart met een integrale wijkaanpak. Het doel hiervan is 65-plussers ondersteunen bij het gezond ouder worden. De wijkaanpak maakt senioren bewust van verschilellende lokale mogelijkheden, die helpen bij een gezonde, actieve levensstijl en sociale verbinding.

Ouderenindex als hulpmiddel

De gemeente Zwolle ontwikkelde trouwens onlangs een ouderenindex. De tool wordt gebruikt om op basis van data bewuster keuzes te kunnen maken over het beleid voor deze groep inwoners. Programmamanager Maaike Ganzeboom vertelt over het nut en de noodzaak.