Ouderen in de wijk krijgen hulp bij gezond en veilig wonen

Ouderen kunnen op verschillende manieren ondersteuning krijgen om gezond oud te worden en veilig te wonen in hun eigen wijk. In Eindhoven is de gemeente gestart met een integrale wijkaanpak. Ook is er een handige tool van het Trimbos Instituut.

Eindhovense wijkaanpak

De gemeente Eindhoven start in twee buurten met de integrale wijkaanpak Wijk Actief. Het doel hiervan is 65-plussers ondersteunen bij het gezond ouder worden. De wijkaanpak maakt senioren bewust van verschilellende lokale mogelijkheden, die helpen bij een gezonde, actieve levensstijl en sociale verbinding. Denk bijvoorbeeld aan wandelgroepen, een kaartclub, computercursus of lokale hulpdiensten. Hierbij gaat de aandacht uit naar wat zij zelf in hun eigen thuisomgeving kunnen doen om fysiek en sociaal actief te blijven.

Wetenschappelijke basis

Om erachter te komen of deze aanpak succesvol is, en inderdaad de gezondheid en het welzijn van senioren verbetert, wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan. Na afloop van de pilot wordt samen met senioren en lokale wijkpartners gekeken naar de haalbaarheid van het project, naar de wijze waarop het is ingezet en werd gewaardeerd. Als de uitkomsten positief zijn, kan de gemeente de aanpak eventueel uitrollen in andere buurten.

Gezonde leefomgeving

Eindhoven organiseert het project samen met de Open Universiteit en met lokale wijkpartners. De initiatiefnemers hopen met de aanpak bij te dragen aan een fijne en gezonde leefomgeving voor alle oudere bewoners van de buurten. Het project kwam tot stand binnen de beweging ‘DE STAP naar gezonder’. Die richt zich op het verbeteren van de gezondheid in de gemeenten in het zuidoosten van Brabant (Brainport-regio). Hierdoor ontstaan er op verschillende plaatsen in deze regio zogenaamde buurt-, wijk- en dorpscommunities.

Beleid over de domeinen heen

Volgens het Trimbos-instituut woonden er in juni 2022 ongeveer 3,4 miljoen mensen ouder dan 65 jaar in Nederland, waarvan 96 procent thuis. Volgens de organisatie is wonen in een gezonde en veilige leefomgeving essentieel om zo fijn mogelijk oud te worden. Voor gemeenten kan het bij het maken van beleid soms een uitdaging zijn om de fysieke en sociale domeinen te verbinden en de verschillende aspecten van de leefomgeving samen te brengen, aldus het instituut. Denk aan veiligheid, een groene omgeving en openbare ruimtes die sociale interactie en inclusie bevorderen.

Handige tool

Het instituut ontwikkelde daarom in samenwerking met verschillende kennispartners de ‘inspiratietool leefomgeving senioren’. Die kan beleidsmakers bij gemeenten ondersteunen bij het inrichten van de leefomgeving van ouderen. Het doel van de online tool is om de verschillende domeinen te verbinden door beleidsmakers in gesprek te laten gaan over hoe de leefomgeving de gezondheid van ouderen kan bevorderen.

Voor de tool is kennis over verschillende thema’s gebundeld. Het hulpmiddel slaat een brug tussen het fysieke en sociale domein en geeft inzichten en praktische voorbeelden per thema. Zo kun je als beleidmaker op een overzichtelijke manier zien wat bijdraagt aan een gezonde en veilige leefomgeving voor ouderen.

De gemeente Zwolle ontwikkelde onlangs een ouderenindex. Programmamanager Maaike Ganzeboom vertelt over het nut en de noodzaak.