‘Inwoners voelen weinig invloed bij Wmo-aanvragen’

Inwoners die afhankelijk zijn van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) voelen maar weinig invloed en regie tijdens het aanvraagproces. Daarmee groeit de afstand tussen overheid en burger onnodig, concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Hij doet enkele aanbevelingen aan gemeenten om het proces verder te verbeteren.

Dat doet de ombudsman in het rapport Burger in zicht. Meer dan een miljoen mensen maken gebruik van de Wmo via gemeenten, waarmee bijvoorbeeld ouderen of mensen met een beperking langer zelfstandig kunnen blijven wonen en volwaardig deelnemen aan de samenleving. De ombudsman voerde gesprekken met inwoners die via die wet zorgvoorzieningen aanvragen. Hij stelt vast ze wel tevreden zijn over de voorzieningen die ze ontvangen, maar dat er in het proces van aanvragen veel te verbeteren is.

Gemiste kans

Van Zutphen noemt het aanvraagproces onduidelijk en langzaam. Het persoonlijke (keukentafel)gesprek tussen een gemeentemedewerker en aanvrager gaat vaak over standaardpakketten en budgetten van de gemeente, in plaats van de zorgen en behoeften van de aanvrager. De ombudsman noemt dat een gemiste kans. Ook vindt hij het onnodig dat burgers zich steeds opnieuw moeten verdedigen voor hun Wmo-voorzieningen terwijl ze die zorg al ontvangen. ‘Dat leidt tot onmacht, verdriet en wantrouwen,’ staat in het rapport.

Gefrustreerd

De ombudsman noemt het keukentafelgesprek ‘de uitgelezen mogelijkheid voor gemeenten om echt naar burgers te luisteren, met ze in gesprek te gaan over wat ze nodig hebben, wat ze zelf kunnen doen en waar ze nog ondersteuning nodig hebben. Op deze manier voelen burgers zich het beste geholpen en versterk je als gemeente de relatie en het vertrouwen. Zoals het nu gaat worden dingen wel geregeld, maar raken mensen gefrustreerd en teleurgesteld door het proces. Dat is helemaal niet nodig. Gemeenten kunnen en moeten hier wat aan doen.’

Luisteren

Van Zutphen raadt gemeenten aan beter naar inwoners te luisteren en flexibel en creatief zijn in het toekennen van Wmo-voorzieningen als standaardpakketten geen oplossing zijn. In veel gemeenten is er een zogeheten Adviesraad Sociaal Domein, die kan adviseren over wetten in het sociale domein zoals de Wmo. Gemeenten moeten meer gebruik maken van die adviesraden, omdat ze inzicht leveren in het perspectief van de inwoner, aldus de ombudsman.