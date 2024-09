Ook subsidie voor collectieve wijkaanpak verduurzaming

Gemeenten kunnen vanaf deze maand de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen namens één of meerdere woningeigenaren. Dit maakt verduurzamen op grotere schaal van woningen in een wijkaanpak makkelijker.

Gemeenten spelen een grote rol in de energietransitie. Ter ondersteuning heeft het Rijk verschillende uitkeringen en regelingen. De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) is hier een van. Deze subsidie is door gemeenten nu aan te vragen en te ontvangen namens woningeigenaren. Dit kan via een wijkaanpak voor een grotere groep bewoners en ook voor een enkele woningeigenaar.

Inwoners helpen

De gemeente kan inwoners op 3 manieren helpen met de ISDE.

Met adviseurs die woningeigenaren begeleiden bij hun aanvraag. De eigenaar van het huis regelt zelf het werk met de aannemer en dient ook zelf de aanvraag in.

De subsidie aanvragen namens de eigenaar. Hij of zij regelt daarna zelf de uitvoering en ontvangt zelf het subsidiebedrag.

Ook kan de woningeigenaar gemeenten sinds februari dit jaar machtigen om het subsidiebedrag aan te vragen én te ontvangen. Hiermee betaalt de gemeente de uitvoerder. Eigenaren hoeven dan zelf vooraf geen grote investeringen te doen, in afwachting van een subsidiebedrag. Dit maakt het vooral voor huishoudens met een lager inkomen aantrekkelijker om hun huis te verduurzamen. De gemeenten draagt zo bij aan de bestrijding van energiearmoede.

Collectieve aanpak

Hoe de collectieve aanpak werkt: de woningeigenaar geeft in een overeenkomst toestemming aan de gemeente om rechtshandelingen uit te voeren. Gemeenten kunnen zo tegelijk afspraken maken met uitvoerders en installateurs voor meerdere woningen in één huizenblok of wijk. Omdat de gemeente bij de collectieve aanpak ook het geld beheert, kan de ISDE worden gecombineerd met andere subsidieregelingen.

Bijvoorbeeld met de Specifieke Uitkering Lokale Aanpak Isolatie (SPUK LAI). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) keert hierbij de subsidiebedragen voor inwoners uit aan de gemeente. Afhankelijk van de afspraken in de overeenkomst, betaalt de gemeente hiermee de uitvoerder of keert (een deel van) het bedrag uit aan de bewoners.

Hulpmiddelen

Om aanspraak te maken op de subsidie is er een ‘Handreiking ISDE aanvragen en ontvangen door gemeenten‘. En ook het ‘Inspiratiedocument van gemeente Arnhem‘. Dit is een overeenkomst die Arnhem opstelde om de ISDE aan te vragen en te ontvangen namens een woningeigenaar.