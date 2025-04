Deurwaarders betrokken bij vroegsignalering schulden

In 6 gemeenten gaan gerechtsdeurwaarders de komende tijd actief problematische schulden melden. Amsterdam, Den Haag, Breda, Nijmegen, Weert en Helmond doen samen met deurwaarderskantoren een proef. De landelijke aftrap is donderdag in Utrecht.

De proef, die ongeveer anderhalf jaar duurt, geeft invulling aan een motie van voormalig CDA-Kamerlid Hilde Palland. Zij bepleitte 2 jaar geleden een bredere rol van gerechtsdeurwaarders bij onder meer vroegsignalering van problematische schulden. Palland vroeg daarbij om een pilot. In de praktijk zouden veel deurwaarders al probleemsituaties doorgeven, maar deze vorm van ‘ketensignalering’ is nog niet goed gestructureerd, vindt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders.

‘Rijker signaal’

Voorzitter Chris Bakhuis-van Kesteren: ‘Wij komen elk jaar met 1,5 miljoen huisbezoeken letterlijk aan de deur en ook achter de deur bij mensen met schulden. We kennen het dossier, zien de situatie ter plekke, gaan het gesprek aan en vragen door. Zo zijn we goed in staat om ons een beeld te vormen van wat er speelt, om in te schatten of er sprake is van problemen, en om daarover een veel rijker signaal af te geven.’ Ook zegt ze dat deurwaarders bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar schuldhulp.

De pilot loopt vooruit op een wettelijke zorgplicht, die de positie moet verstevigen van gerechtsdeurwaarders tussen schuldeisers aan de ene kant en mensen met schulden aan de andere kant. Tegelijk met de proef doet de Hogeschool Utrecht onderzoek naar de beweegredenen van mensen om niet naar de schuldhulpverlening te stappen.