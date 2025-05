Regeling kansrijke wijk krijgt vervolg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken is een internetconsultatie gestart over het vervolg van de Regeling kansrijke wijk.

De Regeling kansrijke wijk is opgesteld voor de 20 kwetsbare gebieden die verbonden zijn aan het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV). Met de Specifieke Uitkering (SPUK) Kansrijke Wijk willen de betrokken ministeries de 20 gebieden uit het programma ondersteunen. Deze gebieden, verspreid over Nederland, kampen met gestapelde problemen op het gebied van wonen, onderwijs, armoede, veiligheid en gezondheid. Het geld is bedoeld voor de preventie van armoede en schulden, veerkracht en weerbaarheid, re-integratie, school en omgeving, de ontwikkeling van het jonge kind, een gezonde leefomgeving en voor programmaondersteuning.

De betrokken 20 gebieden krijgen met deze regeling een voortgezette specifieke uitkering voor de periode 2026 tot en met 2028.

Inzet versterken

Het kabinet wil de inzet in de kwetsbare gebieden versterken op de thema’s ‘re-integratie en preventie geldzorgen’, ’School en Omgeving’, ‘ontwikkeling van het jonge kind’, ‘maatschappelijke samenhang’ (voorheen ‘veerkracht en weerbaarheid’) en ‘financiële educatie’. Daarnaast wil de regeling een integrale aanpak vergemakkelijken en verbeteren. En tenslotte moeten de administratieve lasten worden teruggedrongen. Ten opzichte van de eerdere regeling in de periode 2023 tot en met 2025 is een aantal wijzigingen aangebracht:

• Het verduidelijken van een aantal bepalingen zoals de rol van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van partners. Uitkeringen die niet zijn besteed in het jaar, waarin ze ter beschikking zijn gesteld, kunnen in deze tweede tranche ook in latere jaren tot en met 2028 worden ingezet. Uitkeringen die in 2026, 2027 en 2028 ter beschikking zijn gesteld, kunnen in de aanvraag worden gereserveerd voor besteding in andere jaren tijdens de periode 2026-2028. Tenslotte is de periode om de aanvraag voor te bereiden op verzoek van de gebieden verlengd.

• Het aanvraagformulier is vereenvoudigd, met meer focus op ambities en resultaten.

De internetconsultatie staat open tot en met 3 juni 2025.