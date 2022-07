Nieuwe aanpak moet kwetsbare wijken veilig en leefbaar maken

In twintig kwetsbare wijken komt er een nieuwe aanpak voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Dat staat in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het kabinet trekt hier ruim 700 miljoen euro voor uit.

In een aantal gebieden in Nederlandse steden staan de leefbaarheid en veiligheid onder druk. Hier stapelen problemen op het gebied van onderwijs, armoede, gezondheid, werk, wonen en veiligheid zich op. Verschillende ministeries komen daarom met een investering om deze problematiek aan te pakken, zo staat in het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daarmee wil het kabinet de problematiek in deze wijken samen met gemeenten en hun lokale partners en bewoners aanpakken.

Verdelingen gelden

Zo wordt er geïnvesteerd in betere volkshuisvesting (600 miljoen euro), het voorkomen van jeugdcriminaliteit (82 miljoen euro) en de aanpak van armoede en schulden (20 miljoen euro). Ook komt er een investering voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de versterking van scholen die kampen met veel leerachterstanden.

20 stedelijke gebieden

Voor het programma zijn 19 gemeenten met 20 stedelijke focusgebieden in beeld, die over heel Nederland verspreid liggen. Hier wonen in totaal ruim 1,2 miljoen mensen. Het gaat om Leeuwarden-Oost, Groningen Noord, Arnhem Oost, Heerlen Noord, Breda Noord, Eindhoven Woensel-Zuid, Tilburg Noordwest, Schiedam Nieuwland-Oost, Rotterdam-Zuid, Den Haag Zuidwest, Amsterdam Zuidoost, Amsterdam Nieuw-West, Zaandam Oost, Lelystad Oost, Utrecht Overvecht, Nieuwegein Centrale-As, Vlaardingen West, Delft West, Dordrecht West en Roosendaal-stad.

Leefbaarheid en veiligheid op orde brengen

Het overkoepelende doel van het programma is om de leefbaarheid en veiligheid van de meest kwetsbare gebieden in Nederland in vijftien tot twintig jaar tijd op orde te brengen. En zo het perspectief van de bewoners te verbeteren. Om dit realiseren zet het programma in op verschillende subdoelen.

Het eerste subdoel is het verbeteren van de fysieke leefomgeving. Dat kan door het realiseren van meer kwalitatief goede woningen in een gemengde wijk waar het veilig en leefbaar wonen is.

Daarnaast wil het kabinet bewoners van deze wijken een beter perspectief bieden. Kinderen en jongeren moeten bijvoorbeeld beter in staat worden gesteld hun talenten te ontwikkelen.

Ook moeten meer mensen worden begeleid naar werk en moet het aantal problematische schulden worden teruggedrongen. Mensen zouden daarbij weer meer naar elkaar om moeten zien. Verbeteringen op de terreinen wonen, werken en leren moeten ook bijdragen aan een afname van de zorgvragen in deze gebieden.

Het vergroten van de veiligheid is het derde subdoel. Hierdoor glijden minder jongeren af in de criminaliteit en worden gebieden weerbaarder tegen georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Integrale aanpak

De lokale samenwerking tussen overheden, corporaties, politie, zorg- en welzijnsorganisaties, scholen en andere maatschappelijke organisaties en werkgevers, komt nu in de praktijk nog vaak moeilijk van de grond. De aanpak is te versnipperd. Het kabinet wil daarom een integrale werkwijze introduceren die de verschillende domeinen overstijgt. Zo is de stapeling van problemen effectiever aan te pakken.

Ministeries, gemeenten, maatschappelijke organisaties, bedrijven en bewoners hebben een gezamenlijk doel voor ogen en investeren samen in een gebied. De behoeften van de bewoners en de mogelijkheden van betrokken professionals om op deze behoeften in te spelen, staan hierbij centraal, zo staat in het programma.

Gemeenten gaan samen met lokale partners een samenhangend uitvoeringsprogramma maken. Daarnaast worden onder leiding van de betreffende burgemeesters allianties opgericht in de focusgebieden.