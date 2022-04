Gemeenten krijgen geld om jongeren uit criminaliteit te houden

Minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid gaat jaarlijks 82 miljoen euro investeren om te voorkomen dat jongeren worden geronseld voor de georganiseerde criminaliteit. Vijftien gemeenten zijn gevraagd plannen uit te werken voor wijken waar de risico’s op ‘een criminele carrière’ het grootst zijn.

De vijftien gemeenten kunnen alvast aan de slag met de uitwerking van hun plannen voor de wijken waar drugscriminelen jongeren rekruteren en de inzet het hardst nodig is. Gemeenten richten zich met betrokken partners vooral op de directe leefomgeving van de jongeren. Dat varieert van de politie en reclassering tot en met leraren, jongerenwerk, jeugdzorg en lokale ondernemers en werkgevers. Jongeren krijgen perspectief op werk en inkomen. Ook worden ze streng en consequent aangesproken als ze dreigen af te glijden richting criminaliteit.

Op basis van de plannen moet duidelijk worden hoeveel deze gemeenten nodig hebben van de 82 miljoen euro. Het gaat om: Amsterdam, Arnhem, Breda, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Lelystad, Nieuwegein, Rotterdam, Schiedam, Tilburg, Utrecht en Zaanstad. Later dit jaar volgen meer gemeenten.

Aanspreken op gedrag

‘Alles valt of staat met jongeren aanspreken op hun gedrag en het betrekken van hun ouders. Alleen door een intensieve persoonsgerichte aanpak kunnen we de intimiderende druk van drugshandelaren op onze kinderen, scholieren en jongvolwassenen in wijken stoppen,’ schrijft minister Yeşilgöz-Zegerius in een Kamerbrief over de aanpak van georganiseerde criminaliteit. ‘Als we niets doen komen nog meer jongeren in de drugshandel terecht en wordt de macht van de drugsorganisaties in kwetsbare wijken steeds groter.’

Uitbouwen

Voorkomen dat criminelen jongeren rekruteren, is onderdeel van de aanpak van zware misdaad. ‘Dat vergt een forse investering en een lange adem. Het ministerie trekt daarom veel geld uit om de aanpak op alle fronten uit te bouwen en de georganiseerde (drugs)criminaliteit terug te dringen,’ zo staat in de Kamerbrief van Yeşilgöz-Zegerius.

Meer geduld

Het kabinet ruimt daarvoor jaarlijks meer budget in, oplopend naar structureel 100 miljoen euro vanaf 2025. Dat komt bovenop de structureel 434 miljoen euro die met Prinsjesdag nog door het vorige kabinet is vrijgemaakt. De specifieke uitwerking van de preventieplannen tegen georganiseerde en ondermijnende (jeugd)criminaliteit komt voor de zomer. De minister wil die aanpak voor langere duur inzetten in meer gemeenten om nieuwe generaties in de criminaliteit te voorkomen.