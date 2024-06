Opnieuw meer jongeren in de bijstand

Meer jongeren tussen de 18 en 27 jaar ontvingen een bijstandsuitkering. Het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep steeg in vergelijking met vorig jaar met 3.000 jongeren. Dit blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS).

Het aantal mensen tot 27 jaar met een bijstandsuitkering is, ten opzichte van een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2024 met 8 procent toegenomen. Het aantal jongeren met bijstand kwam uit op 39.000. Het is het vijfde kwartaal op rij dat er sprake is van een toename, zo blijkt uit de cijfers van het CBS.

Ter vergelijking: bij de groep met mensen tussen de 27 en 45 jaar nam het aantal bijstandsgerechtigden met 1 procent toe. Dit zijn ongeveer 1000 personen, waarmee het totaal voor deze groep uitkwam op 136.000 mensen. Overigens is dit voor deze groep voor het eerst een stijging sinds het eerste kwartaal van 2021. Het aantal mensen met een uitkering ouder dan 45 jaar bleef dit eerste kwartaal ongewijzigd (229.000 mensen). Het voorgaand kwartaal steeg het aantal bijstandsgerechtigden in deze groep met 1000.

Totaal aantal bijstandsgerechtigden

Eind maart 2024 ontvingen 403.000 personen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Het is het derde kwartaal op rij dat het aantal bijstandsgerechtigden hoger is dan een jaar eerder, zo schrijft het CBS. Hiervoor was het aantal bijstandsgerechtigden tijdens 9 opeenvolgende kwartalen juist lager. In vergelijking met met de afgelopen 10 jaar zijn er nog steeds relatief weinig bijstandsgerechtigden, aldus het onderzoeksinstituut.

Afname uitstroom bijstand

In het vierde kwartaal van 2023 stroomden meer mensen de bijstand in (21.700) dan uit (16.800). Het is het vijfde kwartaal op rij dat er meer mensen instromen dan uitstromen. De uitstroom laat al 2 jaar een dalende trend trend zien. Het aandeel vrouwen en mannen in de bijstand is sinds 2013 vrijwel onveranderd; ongeveer 57 procent vrouwen tegen 43 procent mannen.