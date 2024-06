Energiearmoede: landelijke aanpak voor lokale situatie

‘Een sociaal-maatschappelijke benadering is de meest effectieve aanpak om energiearmoede te bestrijden,’ zo stellen FIXbrigade Nederland, Energie Samen en Energiebank. Zij werken samen vanuit een landelijk programma onder de noemer ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA).

De kern van hun lokale energiearmoedeaanpak richt zich op het activeren en ondersteunen van lokale initiatieven. Het programma ‘Lokale Energiearmoedeaanpak’ (LEA) is mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Sociaal-maatschappelijke benadering

Volgens de samenwerkende partijen hebben ongeveer 1 miljoen huishoudens moeite om hun energierekening te betalen. Energiearmoede omvat meer dan alleen financiële zorgen, zo benadrukken zij. ‘Het gaat ook om problemen zoals slecht geïsoleerde, koude woningen, gezondheidsrisico’s en sociaal isolement.’ Daarom zijn de partijen van mening dat een sociaal-maatschappelijke benadering de meest effectieve aanpak is om energiearmoede structureel en effectief aan te pakken.

‘De sleutel tot succes zit bij lokale initiatieven, die een belangrijke bijdrage leveren aan het opbouwen van een sociaal fundament om de gemeenschap ook op lange termijn effectief te helpen.’

Structurele aanpak ontbreekt

Gemeenten hebben volgens LEA over het algemeen een goed beeld van de problematiek en de doelgroep die hulp nodig heeft. Maar ze missen veelal de capaciteit om het probleem structureel aan te pakken. ‘Het is ook niet altijd bekend dat de sociaal-maatschappelijke aanpak het meest effectief is in de strijd tegen energiearmoede. Hierdoor blijft de hulp in veel gevallen beperkt tot eenmalige huisbezoeken met beperkte oplossingen, terwijl juist regelmatig contact en stapsgewijze ondersteuning nodig zijn voor echte impact.’ Niet alle lokale organisaties, die juist inzetten op deze structurele aanpak, zijn daarbij voldoende in beeld.

Ondersteuning

De aanpak richt zicht op het smeden van coalities tussen lokale organisaties om gemeenschappen op lange termijn te ondersteunen in de warmtetransitie. LEA verbindt bestaande lokale initiatieven met gemeenten, onder andere door middel van een landelijk netwerk van regiocoördinatoren. Zij helpen lokale organisaties bij het zoeken naar samenwerking en het opzetten van een uitvoeringsstructuur, bijvoorbeeld door het delen van kennis.

Ook ondersteunt LEA bijvoorbeeld het in kaart brengen van alle lokale organisaties die actief zijn op het gebied van energiearmoede, het bepalen van rollen en verantwoordelijkheden, het organiseren van financiering en het laten groeien van lokale organisaties tot zelfstandige uitvoerders. Verder is er advies voor gemeenten hoe zij in hun aanbestedingen de sociaal-maatschappelijke aanpak kunnen waarborgen.

Gooise Meren

Het streven van de aanpak is om op zo veel mogelijk plaatsen in Nederland een duurzame coaching- en fixingaanpak te implementeren, waardoor bewoners blijvend worden geholpen. Zo bundelde de gemeente Gooise Meren de krachten met de lokale de energiecoöperatie Wattnu in de strijd tegen energiearmoede.