Autoriteit Persoonsgegevens op inspectie bij gemeenten

De komende maanden zal de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verschillende gemeenten steekproefsgewijs bezoeken. Via deze inspecties wil de AP controleren hoe gemeenten omgaan met de privacy en persoonsgegevens van burgers en eventueel helpen met verbetering.

Dit heeft de AP aangekondigd op hun website. Gemeenten helpen hun inwoners met huwelijken, geboorteregistraties, paspoortaanvragen en nog veel meer. Hierdoor gebruiken ze zeer veel gegevens van burgers. Die burgers moeten er volgens de AP op kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt.

Bij de inspecties zal gefocust worden op drie aandachtspunten.

Verwerkingsregister

Het eerste punt waar de AP zich op zal richten tijdens de bezoeken, is het verwerkingsregister, ook wel register van verwerkingsactiviteiten. Hierin staat informatie over de persoonsgegevens die een organisatie verwerkt. Volgens de AVG moet elke organisatie die persoonsgegevens verwerkt, zo’n register hebben. Dit geldt dus ook voor gemeenten.

Risicoanalyses

Daarnaast zal de AP kijken of gemeenten eventuele privacyrisico’s in kaart brengen voordat ze persoonsgegevens gaan gebruiken. Zo’n risicoanalyse, ook wel een data protection impact assessment (DPIA) genoemd, helpt om de risico’s te verkleinen en is vaak wettelijk verplicht.

Functionaris gegevensbescherming

Tot slot controleert de AP of gemeenten hun interne privacytoezicht goed hebben geregeld. Elke gemeente is namelijk verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van privacywetgeving. Zo verzamelt een FG informatie over gegevensverwerkingen binnen een gemeente om te beoordelen of deze aan de wet voldoen.

Liever helpen dan straffen

De AP wil gemeenten vooral ondersteunen bij het verbeteren van hun beleid. ‘De AP is er niet op uit om gemeenten te bestraffen. Liever helpen we ze op weg.’ AP-instructeurs kunnen door de toezichtsbezoeken ter plekke een beeld vormen van hoe er wordt omgegaan met persoonsgegevens. De bevindingen worden daarna gedeeld met de bezochte gemeenten. Zo kunnen zij, en andere gemeenten, ervan leren.