Kabinet deelt zorgen over ‘digitale omnibus’

Het kabinet heeft serieuze zorgen over een digitaal pakket met regels rond kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, data en privacy dat onlangs is gepresenteerd door de Europese Commissie.

Dit schrijft staatssecretaris Rutte in antwoord op Kamervragen. Het kabinet steunt vereenvoudiging en minder regeldruk, maar stelt als harde randvoorwaarde dat doelen en beschermingsniveaus van de bestaande wetgeving, inclusief grondrechten, overeind blijven. Omdat de Europese Commissie geen impact assessment heeft geleverd, wil het kabinet eerst de effecten voor regeldruk, uitvoerbaarheid en grondrechten nader in kaart brengen voordat een definitief standpunt wordt ingenomen. Daarbij hecht het kabinet aan advies van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) en het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB).​ Het College voor de Rechten van de Mens signaleerde een zorgwekkende afzwakking van de bescherming van grondrechten in het omnibusvoorstel.

Recht op privacy

Staatssecretaris Rutte schrijft dat het recht op privacy en gegevensbescherming een grondrecht is, maar geen absoluut recht: beperking is mogelijk als deze noodzakelijk, proportioneel, subsidiair én voldoende voorzienbaar is. Het kabinet onderschrijft daarom niet dat er “onder geen enkele voorwaarde” aan dit recht geraakt zou mogen worden.​

AI

Specifiek voor AI wijst de staatssecretaris op het voorstel om expliciet de grondslag “gerechtvaardigd belang” in de AVG te koppelen aan het ontwikkelen en toepassen van AI-modellen. De mogelijkheid om persoonsgegevens te gebruiken zonder toestemming bestaat nu al onder voorwaarden, maar de voorgestelde verdere verruiming vraagt volgens het kabinet extra zorgvuldige beoordeling, zeker bij gevoelige gegevens (bijzondere categorieën).