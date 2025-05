OM: veiligheid persoonsgegevens bij gemeente punt van zorg

Hoe veilig zijn persoonsgegevens bij gemeenten? Een 46-jarige ambtenaar van de gemeente Amsterdam is maandag aangehouden op verdenking van corruptie en medeplichtigheid aan het veroorzaken van explosies en andere ernstige geweldsincidenten.

Hij wordt ervan verdacht dat hij gedurende een langere periode op verzoek van anderen adressen heeft opgezocht in de gemeentesystemen. Op die adressen hebben vervolgens explosies of andere geweldsincidenten plaatsgevonden.

Vanuit zijn functie als administratief medewerker had de verdachte toegang tot meerdere systemen waaronder de Basisregistratie Personen. Hierin kunnen de adres- en persoonsgegevens van Nederlanders geraadpleegd worden. De verdenking is dat de man, waarschijnlijk tegen betaling, voor criminele contacten specifieke adressen in heel Nederland opzocht en die aan hen doorgaf. Op die adressen hebben vervolgens explosies of andere geweldsincidenten plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de verdachte geweten moet hebben dat de informatie die hij doorgaf door anderen gebruikt werd voor het plegen van ernstige misdrijven. Daarom wordt hij ook verdacht van medeplichtigheid aan deze misdrijven.

Persofficier Vincent van Thiel van het Landelijk Parket, geeft aan dat de veiligheid van gegevens een punt van zorg is. “Het is logisch dat ambtenaren daar toegang toe hebben, maar het toezicht moet veel beter”, zegt Van Thiel. Instanties moeten volgens hem meer doen om ervoor te zorgen dat informatie van inwoners veilig is bij de overheid.

Volgens Jelly Frankes, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) wordt al gewerkt aan betere controle. De huidige systemen houden volgens haar bij welke informatie wordt ingezien. Zo is terug te vinden welke ambtenaar welke gegevens heeft opgevraagd. Steeksproefsgewijs wordt er gecontroleerd.

De ambtenaar die is opgepakt kwam bij de Rijksrecherche in beeld na een melding. Of het daarbij gaat om een tip of een melding na een steekproef van de gemeente, is niet bekend. In een schriftelijke verklaring gaf burgemeester Halsema van Amsterdam aan geschrokken te zijn. De gemeente wil alle feiten op een rij zetten en onderzoeken of er maatregelen mogelijk zijn om dit in de toekomst te voorkomen.