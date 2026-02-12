Recordaantal anonieme misdaadtips in 2025

Meld Misdaad Anoniem kreeg in 2025 een recordaantal anonieme tips binnen: 32.007 meldingen werden doorgestuurd naar politie, gemeenten en andere opsporingsdiensten, een stijging van 32 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Volgens het meldpunt is die toename vooral het gevolg van de landelijke campagne ‘Houd misdaad uit je buurt’, die mensen via tv, radio en online hielp signalen van criminaliteit te herkennen en te melden.

Drugscriminaliteit

Bijna de helft van alle meldingen ging over drugscriminaliteit, zoals straathandel, hennepkwekerijen en productie van synthetische drugs; daarnaast kwamen er bijna 3500 tips over geweldszaken binnen en nam ook het aantal meldingen over fraude en illegale handel in vapes en sigaretten sterk toe. Dankzij de tips konden 3452 verdachten worden opgespoord en 1140 wapens in beslag worden genomen.

De politie illustreert het belang van de meldingen met concrete zaken, zoals de veroordeling van drie daders van een gewelddadige overval op een klokkenmaker in Zwolle. Een 71-jarige man werd in zijn winkel overvallen, mishandeld en bedreigd met een vuurwapen. Na een uitzending van Opsporing Verzocht kwamen bruikbare tips binnen. Ook de poging tot doodslag na Feyenoord–Fenerbahçe, waarbij een supportersbegeleider zwaar gewond raakte nadat een paal van 23 kilo in het vak werd gegooid, en de diefstal van een bronzen paardenbeeld uit het Kurhaus in Scheveningen, kwamen mede door anonieme tips in beeld. De politie benadrukt dat oplettende buurtbewoners met hun tips vaak het verschil kunnen maken.