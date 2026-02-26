Landelijk netwerk van noodsteunpunten krijgt vorm

Om Nederland beter voor te bereiden op crisissituaties werken gemeenten samen met het Rijk en de veiligheidsregio’s aan een landelijk netwerk van lokale noodsteunpunten en regionale coördinatiepunten. 70 gemeenten doen mee aan een pilot hiervoor.

De punten moeten inwoners helpen als basisvoorzieningen uitvallen, bijvoorbeeld bij langdurige stroomuitval. In een landelijke pilot worden plannen in de praktijk getest. Ook worden ervaringen opgehaald en vertaald naar een concreet advies voor landelijke invoering.​ Begin 2027 moet dit leiden tot een concreet advies. Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) voert het onderzoek uit in opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de veiligheidsregio’s en het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Inrichting noodsteunpunten

Door geopolitieke spanningen en de nadruk op weerbaarheid heeft het onderwerp prioriteit gekregen in beleid en begroting. Gemeenten richten de noodsteunpunten in als zichtbare, fysieke plekken waar inwoners terechtkunnen voor hulp en informatie. De pilotfase moet duidelijk maken wat overal gelijk moet zijn en waar ruimte is voor lokaal maatwerk. Zo kan een noodsteunpunt in een dunbevolkt gebied er anders uitzien dan in een grote stad, maar weten inwoners wel wat ze ongeveer mogen verwachten.​

Het landelijke projectteam heeft de opdracht om de veelheid aan lokale en regionale pilots samen te brengen tot één helder advies aan de minister, VNG en Veiligheidsberaad. Dat advies bevat onder meer een beschrijving van de basisfunctionaliteiten en benodigde mensen en middelen. Daarnaast is er ook aandacht voor kosten voor gemeenten en veiligheidsregio’s.​

De basis, communicatie en samenwerken

In 2026 werkt het projectteam in vijf blokken met duidelijke thema’s: de basis, informatie en communicatie, samenwerken, continuïteit en afronding. Elk blok levert een publicatie op, op basis van de pilots. In het blok over informatie en communicatie wordt bijvoorbeeld onderzocht hoe noodsteunpunten en rampenzenders elkaar versterken en welke informatie inwoners precies nodig hebben tijdens een langdurige stroomstoring. En in het blok over samenwerken staat de vraag centraal hoe noodsteunpunten effectief kunnen optrekken met vrijwilligers, buurtinitiatieven en organisaties als het Rode Kruis.​