Structurele investeringen in lokale en regionale weerbaarheid

Vanaf 2027 wordt 70 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven zoals het opzetten van noodsteunpunten, de versterking van veiligheidsregio’s, ondersteuning aan landelijke partners en het stimuleren van de samenleving via publiekscampagnes.

Minister Van Oosten (Justitie en Veiligheid), Hein van der Loo (Veiligheidsberaad) en Ton Heerts (VNG) hebben afspraken gemaakt over gerichte investeringen in lokale en regionale weerbaarheid

Volgens minister Van Oosten moeten samenleving en overheid zich gezamenlijk voorbereiden op noodsituaties. Daarom wordt er samen gewerkt aan een landelijk netwerk van noodsteunpunten, waarbij gemeenten en veiligheidsregio’s samen invulling geven aan de uitrol en organisatie van deze locaties. “We moeten ons als samenleving goed voorbereiden op noodsituaties,” aldus Van Oosten. “Gemeenten en regio’s hebben daarin een sleutelrol.”

Een snel veranderende wereld vraagt om weerbaarheid

Volgens de partners is een weerbare maatschappij cruciaal voor het veiligstellen van veiligheid, vrijheid, welvaart en gedeelde waarden. Door toegenomen geopolitieke spanningen, klimaatverandering en recente rampen is de kans groter geworden dat de samenleving getest wordt op haar weerbaarheid. De middelen worden daarom vooral geïnvesteerd in crisisbeheersing en voorzieningen die lokaal en regionaal het verschil maken.

Pilots Noodsteunpunten en burgerhulpverlening

Essentieel in de aanpak is het regionaal en lokaal versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Gemeenten hebben hierin een unieke positie als eerste overheid naar inwoners en ondernemers toe. Zij werken samen met veiligheidsregio’s aan pilots voor noodsteunpunten en het versterken van burgerhulpverlening. Noodsteunpunten zijn fysieke plekken waar inwoners bij crises of rampen ondersteuning en informatie krijgen, bijvoorbeeld bij langdurige uitval van stroom of communicatie. Via de komende pilots wordt onderzocht hoe deze steunpunten het best kunnen worden ingericht, met aandacht voor lokaal maatwerk.

Start publiekscampagne ‘Denk vooruit’

Om de bevolking bewust te maken van het belang van weerbaarheid, is op 1 november de meerjarige publiekscampagne ‘Denk vooruit’ op tv, radio en online gestart. De campagne motiveert mensen om voorbereid te zijn, onder andere door het aanleggen van een noodpakket en het maken van een noodplan. Lokale overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties ondersteunen deze campagne actief