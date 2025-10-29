Bereikbaarheid Veilig Thuis met 24/7 chatfunctie wenselijk

Het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van Veilig Thuis is belangrijk. Om deze reden wordt vanuit het Landelijk Netwerk Veilig Thuis momenteel hard gewerkt om de mogelijkheden voor een 24/7 chatfunctie uit te werken.

Dit schrijft staatssecretaris Pouw-Verweij in antwoord op Kamervragen over de publiekscampagne ‘Waar ben je?’ en de bereikbaarheid van Veilig Thuis. Er is momenteel nog geen enkele gemeente waar Veilig Thuis 24/7 per chatfunctie bereikbaar is.

Femicide wordt gezien als de meest voorspelbare vorm van dodelijk huiselijk geweld, daarom is het essentieel dat ‘rode vlaggen’ zoals dwingende controle vroeg worden herkend. Veilig Thuis biedt altijd advies en handelt meldingen af, terwijl bij acute onveiligheid direct de politie moet worden ingeschakeld.

Chat niet altijd bereikbaar op aangegeven tijden

De chat is meestal tussen 9 en 17 bereikbaar. Voor zover bekend zijn er op dit moment enkele regio’s waar de chatfunctie niet altijd op de aangegeven tijden bereikbaar is. De redenen daarvoor zijn wisselend. Zo zijn er gemeenten die in deze regio’s hebben aangegeven dat de chat daar onvoldoende werd gebruikt en er zodoende voor is gekozen om de capaciteit in plaats daarvan in te zetten om meldingen op te pakken. Bij andere regio’s gaat het om specifieke momenten waarop er geen bemensing is. Veilig Thuis organisaties maken onderling, waar mogelijk, afspraken om een achtervang in te richten zodat chatberichten eventueel door een Veilig Thuis uit een andere regio beantwoord kunnen worden.

Momenteel werkt het Landelijk Netwerk Veilig Thuis samen met de VNG en het ministerie aan de randvoorwaarden voor structurele 24/7 bereikbaarheid van de chatfunctie.

Veilig Thuis heeft de wettelijke taak om te allen tijde bereikbaar en beschikbaar te zijn in situaties waarin onmiddellijk uitvoering van de wettelijke taken geboden is. Op dit vlak is er geen beleidsvrijheid voor gemeenten om hier van af te wijken. De staatssecretaris benadrukt dat Veilig Thuis daarmee in acute situaties altijd bereikbaar en beschikbaar is, ook om met de politie op te trekken wanneer de situatie daar om vraagt. Het recent gelanceerde digitale platform op www.veiligthuis.nl, is een online hulpmiddel waar mensen met behulp van AI snel geholpen worden de juiste informatie te vinden. Dit platform is 24/7 bereikbaar en telefonisch is Veilig Thuis dat ook.

Er wordt geen landelijke monitoring gedaan van het aantal meldingen naar aanleiding van de campagne, al geven Veilig Thuis-organisaties signalen van een toename in telefoontjes en chatberichten. Via het platform van Veilig Thuis wordt bezoek geanonimiseerd geregistreerd, adviesvragen en meldingen worden structureel door het CBS bijgehouden en gerapporteerd. Een directe koppeling tussen de campagne en stijgende meldingen is niet hard te maken.

Tot slot geeft de staatssecretaris aan dat Veilig Thuis uitsluitend gericht is op huiselijk geweld en kindermishandeling, en daar zelfstandig een inschatting maakt van de benodigde acties. Bij eventuele andere veiligheidsvragen worden mensen verwezen naar de juiste hulpverleningsinstanties. De staatssecretaris ziet geen reden om dat te veranderen.