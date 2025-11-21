Acht van de tien kinderen met huiselijk geweld krijgen geen hulp

Uit het onderzoek ‘Niemand hielp mij’ van de Kinderombudsman blijkt dat acht van de tien kinderen die thuis opgroeien met geweld, geen hulp ontvangen.

Van de ondervraagde kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld geven velen bovendien aan zich niet gezien of gesteund te voelen door hun omgeving. In totaal namen tussen 2019 en 2024 ruim 7.000 kinderen deel aan het onderzoek; 565 van hen rapporteerden structurele ruzie en geweld thuis, variërend van fysiek (slaan, schoppen) en psychisch geweld (uitschelden, kleineren) tot verwaarlozing of getuige zijn van ernstige conflicten tussen gezinsleden.

Meerdere problemen

Het rapport laat zien dat kinderen in dergelijke situaties vaak kampen met meerdere problemen, zoals armoede, een scheiding, leerproblemen of psychische klachten. Hun behoefte aan passende steun is groot, maar zij ervaren dat hulp ofwel uitblijft, ofwel tekortschiet. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer noemt het zorgwekkend dat kinderen zich zo alleen gelaten voelen en benadrukt dat zij hierdoor onveilig opgroeien en kansen mislopen op een gezonde ontwikkeling en toekomst.

De Kinderombudsman roept zowel de Rijksoverheid als gemeenten op om tekortkomingen bij Jeugdbescherming en Veilig Thuis voortvarend aan te pakken, zodat kinderen wél tijdig en adequaat geholpen worden. Ook benadrukt zij dat iedereen – van professional tot buurvrouw of voetbalcoach – verantwoordelijkheid heeft om signalen van onveilige thuissituaties te herkennen en iets te doen. “Wacht niet af, laat merken dat je er bent en help waar mogelijk,” aldus Kalverboer. Kinderen die met huiselijk geweld opgroeien mogen niet aan hun lot worden overgelaten.

Advies voor gemeenten

Gemeenten wordt geadviseerd om actief het gesprek aan te gaan met kinderen over hun thuissituatie, zowel in de wijk als op school. Zet hiervoor getrainde professionals in die met kinderen kunnen spreken over hun kwaliteit van leven aan de hand van de veertien omgevingsvoorwaarden, zodat signalen van onveiligheid eerder worden opgepakt en passende hulp snel kan worden geboden. Het is belangrijk dat alle meldingen van geweld tegen kinderen bij Veilig Thuis daadwerkelijk worden onderzocht, dat er altijd hulp wordt geboden en dat gezinnen niet uit beeld verdwijnen. Daarnaast is het advies voor de rijksoverheid om met gemeenten één lokale kindvriendelijke plek te creëren waar kinderen die slachtoffer of getuige zijn van ruzie en geweld thuis onmiddellijk toegang hebben tot kindgerichte ondersteuning, waardoor ze maar één keer hun verhaal hoeven te vertellen. Dit helpt een kind zijn verhaal echt te vertellen. Betrek ervaringsdeskundigen bij de realisatie van deze plekken.