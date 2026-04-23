Opnieuw stijging in meldingen en adviezen bij Veilig Thuis

In 2025 is er opnieuw vaker contact opgenomen met Veilig Thuis vanwege vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In totaal ging het om 315.000 contacten.

Daaruit volgden 136.000 meldingen en 179.000 adviezen. Vergeleken met een jaar eerder betekent dit een stijging van 5 procent in het aantal meldingen en zelfs 16 procent in het aantal adviezen.

Veilig Thuis is het landelijke meld- en adviespunt waar slachtoffers, omstanders en professionals terechtkunnen bij zorgen over onveilige thuissituaties. Bij een advies helpt Veilig Thuis mensen om zelf stappen te zetten. Bij een melding neemt de organisatie de regie over en wordt actief ingegrepen.

Publiekscampagne

De toename van het aantal meldingen en adviezen hangt mogelijk samen met meer aandacht voor het onderwerp. Zo heeft Veilig Thuis een publiekscampagne gevoerd om mensen aan te moedigen eerder contact op te nemen. Ook is de website vernieuwd en is de chatfunctie beter bereikbaar geworden, wat de drempel kan hebben verlaagd.

De meeste meldingen komen nog altijd van professionals. In 2025 was 91 procent van de meldingen beroepsmatig. Vooral de politie (66 procent), de zorgsector (7 procent) en het onderwijs (5 procent) doen meldingen. Slechts 8 procent van de meldingen is afkomstig van mensen uit de directe omgeving, zoals familieleden, vrienden of buren.

Directe omgeving

Bij adviezen is juist een verschuiving zichtbaar. Steeds vaker vragen mensen uit de directe omgeving om advies. In 2025 kwam bijna 46 procent van de adviezen van niet-professionals, een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Dit wijst erop dat omstanders vaker betrokken raken en eerder hulp zoeken.

De inhoud van meldingen en adviezen laat zien dat kindermishandeling het meest voorkomt: ongeveer de helft van alle contacten heeft hierop betrekking. Daarnaast gaat een aanzienlijk deel over geweld tussen (ex-)partners: 39 procent van de meldingen en 25 procent van de adviezen. Andere vormen, zoals ouderenmishandeling of geweld tegen ouders, komen minder vaak voor.