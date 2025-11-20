Amsterdam aantrekkelijkste gemeente om te wonen

Amsterdam staat opnieuw bovenaan de woonaantrekkelijkheidsindex, gevolgd door Amstelveen, Utrecht en Leiden. Maastricht is de grootste stijger en klom van de 40e naar de 34e plaats, dankzij verbeteringen in ervaren veiligheid en het voorzieningenniveau.

Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten 2025. Het rapport vergelijkt de 50 grootste stedelijke gemeenten op meer dan 50 indicatoren en toont daarnaast de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar.

Amsterdam voert al jaren de lijst aan als meest aantrekkelijke stad om te wonen. Die toppositie dankt de hoofdstad vooral aan het grote aanbod van cafés, restaurants, cultuur en de aanwezigheid van twee universiteiten, die bijdragen aan haar levendige karakter en aantrekkingskracht op uiteenlopende bewonersgroepen. Wel scoort Amsterdam slecht als het gaat om veiligheid.

Op het gebied van brede welvaart, een maat voor kwaliteit van leven, scoort Hengelo het hoogst binnen de grote steden, met name door woonplezier, werk-privébalans en veiligheid. Maastricht laat ook hier de grootste stijging zien, door vooruitgang op de dimensies veiligheid, werk en opleiding, en materiële welvaart. Rotterdam scoort het laagst.

De woningmarkt kampt met schaarste, wat overal prijsstijgingen veroorzaakt. Gemiddeld steeg de mediane prijs per vierkante meter woning tussen 2015 en 2024 met 117%. Deze stijging is het sterkst in steden met een klein aandeel koopwoningen. Uitzonderingen zijn Almere, Lelystad en Purmerend, waar ondanks een groter koopwoningaanbod de prijs snel steeg. In Maastricht, Groningen en Leiden nam de woningprijs minder sterk toe, ondanks een laag aandeel koopwoningen.