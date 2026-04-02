Noodknop rukt op: van sociale dienst tot bibliotheek

Steeds meer medewerkers in de publieke sector dragen een noodknop. Met één druk op de knop maken ze direct contact met een meldkamer, die indien nodig de politie inschakelt. Zelfs bibliotheekmedewerkers grijpen er inmiddels naar.

Een bibliotheek oogt als een rustige plek, maar dat beeld klopt niet altijd met de werkelijkheid. Monique Meussen, manager van Bibliotheek Rivierenland, weet dat uit ervaring: ‘We hebben weleens jongeren gehad die met stoelen gooiden.’ Haar organisatie nam naast camerabewaking en extra personeel ook noodknoppen in gebruik. Die knoppen verbinden medewerkers direct met een particuliere meldkamer, die meeluistert en bij gevaar doorschakelt naar 112.

Onvoorspelbare burgers

Ongeveer een derde van de Nederlandse gemeenten gebruikt inmiddels een noodknop, zegt Nieuwsuur op basis van navraag bij leveranciers van noodknoppen. Een van de leveranciers wijt de groei deels aan de druk op de geestelijke gezondheidszorg. ‘Door de wachtlijsten in de ggz en de ambulante zorg zijn er meer onvoorspelbare burgers in de wijk. De ggz-verpleegkundige weet waar die rekening mee moet houden, maar iemand van de gemeente of woningcorporatie weet dat niet altijd.’

De noodknop lijkt steeds breder te landen. Eerder gebruikten vooral deurwaarders en medewerkers van sociale diensten de knop. Maar de laatste jaren vragen ook bijvoorbeeld woningcorporaties, bibliotheken, uitvaartondernemingen en het onderwijs erom.

Achter de voordeur

WMO-consulent Sanne van gemeente Sittard draagt de knop bij huisbezoeken. Een afwijzing voor bijvoorbeeld hulp in de huishouding of een scootmobiel, kan tot vervelende situaties leiden. Een bewoner zette haar naam bijvoorbeeld op Facebook. En het voelt veiliger om een noodknop bij zich te hebben. ‘In mijn werk kom ik achter de voordeur en dan kom je soms spannende dingen tegen. Een huisbezoek dat me is bijgebleven, was toen een man de deur dubbel op slot deed toen ik binnen was.’

Alarmcentralemedewerker Marc benadrukt dat de knop geen wondermiddel is. ‘Het voorkomt niks, zeggen we altijd.’ Maar het kan wel een veiliger gevoel geven. En het leidt tot snellere hulp.