Gemeente.nu

Nieuws voor gemeenten

Lancering nationale woningbouwkaart: voldoende nieuwbouwplannen voor 100.000 woningen per jaar

door

Gemeenten hebben voldoende nieuwbouwplannen om jaarlijks 100.000 woningen te realiseren. Om meer inzicht te geven in de voortgang, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken alle openbare nieuwbouwplannen voor het eerst gebundeld in de Nationale Woningbouwkaart.

Dat schrijft minister Boekholt aan de Tweede Kamer. Deze bouwopgave is nodig om te voorzien in de groeiende vraag naar betaalbare en passende woonruimte. Voor de periode 2025 tot en met 2030 liggen er plannen voor ruim 932.000 woningen. Dat is aanzienlijk meer (+128%) dan de opgave die in 2022 met provincies is afgesproken. Deze overprogrammering is bewust, omdat niet alle plannen uiteindelijk volgens planning worden uitgevoerd.

Van deze plannen hebben ongeveer 440.000 woningen al groen licht gekregen van gemeenteraden. Volgens de minister is het nu belangrijk dat meer projecten worden goedgekeurd en vergund, zodat de bouw daadwerkelijk van start kan gaan.

Minister Boekholt benadrukt dat gemeenten op koers liggen, maar dat verdere inzet nodig blijft om de woningbouw te versnellen. Daarbij spelen randvoorwaarden zoals stikstofruimte en voldoende elektriciteitscapaciteit een cruciale rol. “We moeten niet praten, maar bouwen,” stelt de minister, die oproept tot nauwe samenwerking tussen gemeenten, provincies, marktpartijen en het kabinet.

Om meer inzicht te geven in de voortgang, heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties alle openbare nieuwbouwplannen voor het eerst gebundeld in de Nationale Woningbouwkaart. Deze kaart, gebaseerd op de Landelijke Monitor Voortgang Woningbouw (juli 2025), laat per regio en gemeente zien hoeveel woningen gepland zijn, in welke prijscategorieën en in welke fase de plannen zich bevinden. De gegevens worden twee keer per jaar geactualiseerd.

Tagged With: , , Filed Under: Wonen

Reader Interactions

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *