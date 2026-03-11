Gemeenten onvoldoende zichtbaar bij bouwen betaalbare koopwoningen

Ruim de helft van de huiseigenaren vindt dat de eigen gemeente te weinig doet om betaalbare koopwoningen te realiseren. Slechts 14 procent is hierover positief, terwijl 51 procent juist negatief oordeelt.

Opvallend is dat ruim een derde van de huiseigenaren geen duidelijk beeld heeft van de inzet van de gemeente. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 50.000 huiseigenaren, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Gemiste kans

Gemeenten hebben een sleutelrol bij de bouw van betaalbare koopwoningen, maar veel huiseigenaren weten niet wat hun gemeente precies doet of kan doen. Volgens Vereniging Eigen Huis is dat een gemiste kans. Algemeen directeur Cindy Kremer: “Dat zoveel huiseigenaren geen idee hebben wat hun gemeente doet, is zorgelijk. Juist daar wordt bepaald of er voldoende betaalbare koopwoningen komen en of mensen kunnen doorstromen. Als kiezers dat niet weten, kunnen zij bij deze verkiezingen ook geen invloed uitoefenen.”

Uit de toelichtingen bij het onderzoek blijkt dat het woonbeleid van gemeenten voor veel huiseigenaren onduidelijk is. De verdeling van verantwoordelijkheden tussen gemeente, Rijk, provincie en projectontwikkelaars is vaak niet helder. Ook is bij nieuwbouw niet altijd duidelijk of het om betaalbare koopwoningen gaat en voor welke doelgroepen die bestemd zijn. Tegelijkertijd ervaren veel huiseigenaren nog steeds een groot woningtekort, te weinig starterswoningen en levensloopbestendige woningen voor senioren, en langdurige procedures die de doorstroming verder vertragen.

Lokaal beleid kan verschil maken

De resultaten laten zien dat lokaal beleid wél verschil kan maken volgens VEH. In gemeenten waar zichtbaar wordt gebouwd, duidelijke keuzes worden gemaakt en betaalbare woningen prioriteit krijgen, zijn huiseigenaren aanzienlijk positiever. Zo vindt in Olst-Wijhe 41 procent van de huiseigenaren dat de gemeente genoeg doet voor betaalbare koopwoningen. In Oisterwijk is slechts 7 procent positief en vindt 76 procent dat de gemeente tekortschiet. Inwoners noemen daar vooral het gebrek aan tempo, besluiteloosheid en de focus op het duurdere segment.

Bekijk de ranking van 277 gemeenten.