Nieuwbouwwijken: meer appartementen en jonge gezinnen

In 2024 woonde bijna 4 procent van de Nederlandse bevolking in een zogenoemde nieuwbouwwijk. Dat zijn wijken waarin minimaal een kwart van de woningen in of na 2014 is gebouwd. Het gaat om 145 wijken in 81 gemeenten, waarin samen 687.000 mensen wonen. Ruim twee derde van deze bewoners woont in de Randstad. De grootste nieuwbouwwijk is Leidsche Rijn in Utrecht, met meer dan 49.000 inwoners.

Nieuwbouwwijken liggen relatief vaak in matig tot zeer sterk stedelijk gebied: 62 procent, tegenover 40 procent van de overige wijken. De samenstelling van de bevolking wijkt duidelijk af van die in oudere wijken. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Veel jonge gezinnen

Nieuwbouwwijken kenmerken zich door een relatief jonge bevolking. Het aandeel kinderen tot 15 jaar bedraagt 20 procent, tegenover 15 procent in andere wijken. Ook het aandeel inwoners van 25 tot 45 jaar is hoger (34 procent tegenover 25 procent). Ouderen wonen juist minder vaak in nieuwbouwwijken: 11 procent is 65 jaar of ouder, ongeveer de helft van het aandeel in overige wijken.

Gezinnen met kinderen zijn relatief sterk vertegenwoordigd. In nieuwbouwwijken bestaat 37 procent van de huishoudens uit gezinnen met kinderen, tegenover 31 procent in andere wijken. Alleenstaanden en huishoudens zonder kinderen komen er iets minder vaak voor. In sommige wijken, zoals in Almere en Lansingerland, is meer dan de helft van de huishoudens een gezin met kinderen.

Woningtype en eigendom

De woningvoorraad in nieuwbouwwijken verschilt eveneens. Met 44 procent bestaat een groot deel uit meergezinswoningen, zoals appartementen, tegenover 37 procent in andere wijken. Vrijstaande woningen, hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen komen relatief minder voor.

Wat betreft eigendom is 54 procent van de woningen koopwoning, iets minder dan in andere wijken (57 procent). Het aandeel corporatiewoningen is lager (24 procent tegenover 29 procent), terwijl private huurwoningen juist vaker voorkomen: 22 procent tegenover 14 procent in andere wijken. Tussen wijken zijn de verschillen groot; sommige bestaan vrijwel volledig uit koopwoningen, terwijl in andere het aandeel koop juist laag is.

Opleiding en arbeidsparticipatie

Bewoners van nieuwbouwwijken zijn relatief hoog opgeleid. Van de inwoners tussen 15 en 75 jaar heeft 45 procent een hbo- of universitaire opleiding afgerond. In sommige wijken rond universiteitssteden ligt dit aandeel boven de 65 procent. De verschillen tussen regio’s zijn aanzienlijk; buiten de Randstad is het aandeel hoogopgeleiden lager.

Ook de arbeidsparticipatie ligt hoger: gemiddeld 78 procent van de inwoners van 15 tot 75 jaar heeft betaald werk, tegenover 73 procent in andere wijken. Het aandeel bijstandsontvangers is met minder dan 2 procent duidelijk lager dan elders.