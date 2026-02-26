Nieuwbouw bij geitenhouderijen ondanks gezondheidswaarschuwingen

In Gelderland zijn sinds 2017 honderden nieuwe woningen gebouwd in de nabijheid van geitenhouderijen, ondanks herhaalde waarschuwingen van gezondheidsinstanties. Onderzoek van Omroep Gelderland, Follow The Money en NRC laat zien dat gemeenten adviezen van de GGD vaak naast zich neerleggen bij het toestaan van woningbouw in deze gebieden.

Aanleiding voor de zorgen zijn meerdere onderzoeken sinds 2016 waaruit blijkt dat mensen die in de buurt van geitenhouderijen wonen een verhoogde kans hebben op longontsteking. Volgens een rapport van de Gezondheidsraad uit 2025 is de kans op longontsteking binnen 500 meter van een geitenhouderij 73 procent hoger, en binnen 1 kilometer 19 procent hoger. Landelijk leiden geitenhouderijen naar schatting jaarlijks tot negentien extra ziekenhuisopnamen en acht sterfgevallen door longontsteking.

Geitenstop

Toch zijn in Gelderland na de invoering van de zogenoemde ‘geitenstop’ in 2017 ongeveer 1.800 woningen gebouwd binnen een straal van 1 kilometer van een geitenhouderij, waarvan 300 binnen 500 meter. De geitenstop houdt in dat er geen nieuwe geitenhouderijen meer mogen komen en dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden. Landelijk zijn in dezelfde periode meer dan 10.000 woningen gebouwd binnen 1 kilometer van een geitenhouderij.

Een concreet voorbeeld is Rossum in de gemeente Maasdriel. Daar worden binnenkort 120 woningen gebouwd op circa 400 meter van een geitenhouderij met ongeveer 1.800 geiten. De GGD adviseerde negatief over de bouw, maar de gemeente verleende toch een vergunning. Volgens de betrokken wethouder is de gezondheidsimpact wel meegewogen, maar woog de woningbouwopgave zwaarder. Hij stelt bovendien dat er nog onvoldoende duidelijkheid is over de precieze risico’s.

Gemeenten bepalen zelf

Naast de woningen wil de gemeente op dezelfde locatie een zorgvoorziening voor zestig ouderen met beginnende dementie realiseren. De GGD wijst erop dat ouderen extra kwetsbaar zijn, omdat longontsteking bij hen vaak ernstiger verloopt. Ook voor deze locatie gaf de GGD een negatief advies, dat niet werd overgenomen.

Gemeenten zijn niet verplicht om GGD-adviezen te volgen. De provincie Gelderland benadrukt dat gemeenten zelf bepalen waar zij woningbouw toestaan. Wel heeft Maasdriel makelaars verplicht om potentiële kopers te informeren over de risico’s van wonen in de buurt van een geitenhouderij.

In de Tweede Kamer groeit intussen de roep om landelijke maatregelen. Het kabinet werkt aan een afstandsnorm voor nieuwbouw bij geitenhouderijen, maar heeft nog geen definitieve afstand vastgesteld.

Bron: NOS, 26 februari 2026