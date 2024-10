Eerste inloophuis open met alle vormen van hulp seksueel geweld

Het eerste hulpcentrum voor slachtoffers van seksueel geweld waar deskundigen uit verschillende disciplines onder één dak samenwerken is open. Het inloophuis in Amsterdam is het eerste in Nederland met alle vormen van hulp voor inwoners die een ongewenste seksuele ervaring meemaakten.

Inwoners van Amsterdam en de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn kunnen zonder afspraak langskomen voor psychische, medische en juridische hulp. ‘Zo hoeven slachtoffers niet meer langs verschillende plekken in de regio om de juiste hulp te krijgen en hoeven ze minder vaak hun verhaal te vertellen,’ aldus de GGD Amsterdam. In het huis zijn verpleegkundigen en psychologen aanwezig en er zit een speciaal team van de politie.

Onder één dak

Volgens burgemeester Femke Halsema, die het centrum opende, moet het de drempel verlagen voor slachtoffers om zich te melden. ‘Regelmatig hoor ik schrijnende verhalen van slachtoffers die getraumatiseerd zijn. De drempel om bij verschillende hulpinstanties en loketten hun verhaal te moeten doen, steeds opnieuw, is heel hoog,’ zegt Halsema. ‘Daarom is het belangrijk dat alle hulpverleners in dit centrum onder één dak te vinden zijn. Zodat slachtoffers goed opgevangen, begeleid en geholpen worden en daardoor vaker aangifte durven doen.’

Ook bij twijfel

Om inwoners te wijzen op het hulpcentrum loopt er een campagne. Daarin vertellen hulpverleners dat het niet uitmaakt waar, of hoe lang geleden de ongewenste seksuele ervaring is gebeurd. ‘We zijn er ook als je twijfelt of je ervaring wel erg genoeg was. Of als je liever geen contact met de politie opneemt, maar gewoon je verhaal kwijt wil,’ zo klinkt het.

Het is het eerste inloophuis van het Centrum Seksueel Geweld. Dat is een samenwerkingsverband van ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en slachtofferhulp met 16 andere locaties verspreid over heel Nederland.