Relatief veel werkenden in armoede

Meer dan een half miljoen Nederlanders leven in armoede, onder wie 115.000 opgroeiende kinderen en relatief veel werkenden. Dat blijkt uit een nieuwe meetmethode.

De nieuwe manier van meten is ontwikkeld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en budgetinstituut Nibud. Armoede in Nederland neemt af, maar treft steeds vaker werkenden. ‘In vergelijking met 2018 waren er vorig jaar relatief meer werkenden arm dan er mensen in de bijstand arm waren,’ aldus Peter Hein van Mulligen van het CBS.

Onder armoedegrens

Volgens de nieuwe berekening leefden vorig jaar ongeveer 540.000 inwoners onder de armoedegrens, 3,1 procent van de bevolking. Op basis van de ‘oude’ SCP-methode waren dit er naar schatting ongeveer 830.000. Het grote verschil is vooral te wijten aan het feit dat huishoudens met bepaalde financiële reserves niet langer als arm worden beschouwd.

Net boven armoedegrens

Vorig jaar waren er ook nog bijna 1,2 miljoen mensen die rond de armoedegrens schommelden. Zij hebben een inkomen tot 25 procent boven het grensbedrag, en weinig tot geen financiële buffer. In 2018 zaten zelfs 1,5 miljoen mensen in deze situatie, ‘die maar weinig beter is dan armoede’.

Staatssecretaris Nobel (Participatie) vindt het ‘ontzettend krom’ dat Nederland zoveel werkende armen telt. ‘Mensen die vroeg opstaan, naar hun werk gaan, en toch in armoede zitten, dat is krom, onrechtvaardig en onacceptabel,’ aldus de bewindsman vorige week tijdens een Kamerdebat over armoede- en schuldenbeleid. Hij kondigt ‘een plan’ aan om hier wat aan te doen.

‘Evenwichtig’ koopkrachtbeleid

Een commissie die het sociaal minimum onderzocht, concludeerde al ruim een jaar geleden dat het minimumloon voor veel mensen nog altijd te laag is om te kunnen rondkomen. Maar het kabinet lijkt vooralsnog niet van plan op dat terrein extra stappen te zetten. Nobel wees op het ‘evenwichtige’ koopkrachtbeleid van het kabinet: alle groepen gaan er gemiddeld iets op vooruit.

Sinds 2019 daalt de armoede, onder meer door dalende werkloosheid, loonstijgingen, coronasteun-maatregelen, de energiemaatregelen en maatregelen die de koopkracht verbeterden, waaronder verhoging van het minimumloon. Bijna 175.000 mensen waren in 2023 al minstens 3 jaar op rij arm. Dat betekent dat 1 op de 3 armen ‘langdurig arm’ was.

Werkelijke kosten

De nieuwe meetmethode zou een realistischer beeld geven van de armoede in Nederland. Onder meer doordat ‘de werkelijke kosten die mensen hebben aan wonen en energie worden meegenomen in plaats van gemiddelden’. En er wordt nu dus ook gekeken naar het financieel vermogen van huishoudens. Door de nieuwe methode is ook de armoedegrens 2023 aangepast.