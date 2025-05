Geen toeristenbelasting bij gratis verblijf arbeidsmigranten

Een fruitteler hoeft geen toeristen- en verblijfsbelasting te betalen over gratis huisvesting van arbeidsmigranten.

Een fruitteler uit de gemeente Buren krijgt in 2021 en 2022 aanslagen opgelegd voor respectievelijk toeristenbelasting en verblijfsbelasting. De aanleiding zijn controles waarbij blijkt dat op zijn erf arbeidsmigranten verblijven tijdens de oogstperiode. Volgens de gemeente is sprake van verblijf tegen een vergoeding, in welke vorm dan ook, en is de fruitteler belastingplichtig. De man tekent bezwaar aan en voert aan dat de huisvesting gratis wordt aangeboden om aan personeel te komen. Op zitting overlegt hij arbeidsovereenkomsten en toelichting over de CAO-verloning.

Verblijf moet tegen vergoeding zijn

De rechtbank Gelderland benadrukt dat het bij toeristen- en verblijfsbelasting moet gaan om een verblijf tegen vergoeding, ook als het om een niet-geldelijke vergoeding zou gaan. In dit geval is daar volgens de rechtbank geen sprake van. De fruitteler betaalt zijn werknemers volgens de CAO, zonder vergoeding voor verblijf. Ook het verblijf bij ziekte en het feit dat werknemers tegelijk heen en terug reizen naar Polen onderschrijven het niet-commerciële karakter. De kosten van huisvesting drukken op de ondernemer zelf, en zijn dus onderdeel van zijn bedrijfsvoering.Omdat de gemeente niet aannemelijk maakt dat sprake is van verblijf tegen vergoeding, vernietigt de rechtbank de aanslagen en de uitspraken op bezwaar.