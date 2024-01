Grootste jaarlijkse stijging lokale heffingen sinds 2007

Gemeenten verwachten dit jaar 13,3 miljard euro te ontvangen uit lokale heffingen. Dat is 8,5 procent meer dan voor 2023 werd begroot en tevens de grootste toename sinds 2007. De lokale belastingen stijgen het meest voor afvalstoffen, riolering en parkeren. Daarnaast levert de verwachte ‘paspoortpiek’ ruim 50 procent meer aan leges op dan vorig jaar.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) presenteerde maandag de resultaten van onderzoek naar de gemeentelijke begrotingen van 2024. Daaruit blijkt dat gemeenten dit jaar in totaal 13,3 miljard euro begroten aan heffingsopbrengsten. De onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing, rioolheffing en parkeergelden zijn de lokale belastingen die het meest opbrengen in 2024. Deze 4 zijn samen goed voor 85,1 procent van de totaal begrote heffingsopbrengsten.

WOZ-waardes stijgen

Voor ozb-opbrengsten is 5,5 miljard euro begroot. Dit is 7,5 procent meer dan in 2023 en daarmee een vrijwel even grote stijging als een jaar eerder, aldus het CBS. De verhoging komt vooral door de gestegen WOZ-waardes. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning bedroeg op 1 januari 368.000 euro 16,1 procent meer dan een jaar eerder. Van de vier grote steden stegen de ozb-opbrengsten het sterkst in Rotterdam (13,4 procent), terwijl de stijging in Amsterdam, Den Haag (beide ruim 5 procent) en Utrecht (bijna 7 procent) juist lager was dan gemiddeld in Nederland.

Afval en riolering

De afvalstoffenheffing is goed voor bijna een vijfde van de begrote heffingsopbrengsten, met een verwachte stijging van 6,3 procent in 2024. Deze toename is bijna een procentpunt hoger dan een jaar eerder. De opbrengst uit de rioolheffing neemt met 6,6 procent meer toe dan in 2023. Toen begrootten gemeenten een toename van 4,5 procent. De stijging van deze opbrengsten heeft vooral te maken met de gestegen kosten voor het onderhoud en beheer van de riolering en afvalverwerking. Ook het klimaatbestendig maken van de riolering speelt een rol.

Ruim 1,3 miljard aan parkeerheffingen

De vierde grote uitschieter komt door de parkeerheffingen. Hiervan stijgt de begrote opbrengst in 2024 naar verwachting met bijna 11 procent, tot ruim 1,3 miljard euro voor alle gemeenten samen. Deze toename is vooral toe te schrijven aan de drie grote steden Amsterdam (stijging van 39,4 miljoen euro), Rotterdam (37,3 miljoen) en Utrecht (14,2 miljoen).

Toename leges door meer paspoortaanvragen

Met 51,1 procent ten opzichte van een jaar eerder, is de grootste procentuele toename van alle heffingen voor secretarieleges. Hiervoor hebben alle gemeenten samen 328 miljoen euro aan opbrengsten begroot voor 2024. Deze opvallende stijging wordt vooral veroorzaakt doordat gemeenten dit jaar een forse stijging verwachten in het aantal aanvragen voor paspoorten en identiteitskaarten. Dit komt door de aanpassing van de geldigheidsduur van 5 naar 10 jaar in 2014.

Meer inkomsten uit toeristenbelasting

Vooral Amsterdam verwacht in 2024 een forse toename van inkomsten uit toeristenbelasting. De hoofdstad begroot 242,5 miljoen euro, dat is een toename van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder. In totaal verwachten de gemeenten voor 538 miljoen euro aan toeristenbelasting binnen te halen; 110 miljoen euro meer dan in 2023.

Opbrengst uit overige belastingen daalt

Niet alle gemeentelijke heffingen stijgen volgens het CBS in 2024. Zo verwachten gemeenten minder inkomsten binnen te halen uit de overige belastingen, zoals de forensen-, baat-, reclame- en hondenbelasting. Het bedrag dat hiervoor is begroot, daalt van 141 miljoen naar 138 miljoen euro, waar dat bedrag vrijwel gelijk was gebleven in 2023, 2022 en 2021. Deze daling komt onder andere doordat steeds meer gemeenten de hondenbelasting afschaffen.