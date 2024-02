Woonlasten gemiddeld 53 euro per huishouden hoger

De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar gemiddeld met 5,9 procent. In 94 gemeenten zijn inwoners dit jaar meer dan 1000 euro hieraan kwijt, tegenover 54 gemeenten in 2023. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH).

Huiseigenaren met een meerpersoonshuishouden betalen dit jaar 951 euro aan gemeentelijke woonlasten. Dit is een stijging van 53 euro ten opzichte van 2023, toen dit nog uit kwam op 898 euro, aldus VEH.

In december 2023 werd middels een steekproef onder ruim 100 gemeenten geschat dat de lokale woonlasten dit gemiddeld met ruim 50 euro zouden stijgen. In het jaarlijkse onderzoek zijn de cijfers van 339 van de 342 gemeenten meegenomen.

De belastingen en heffingen gaan dit jaar gemiddeld ongeveer evenveel omhoog: de onroerende zaakbelasting (ozb) met 5,9 procent, de afvalstoffenheffing met 6,1 procent en de rioolheffing met 5,3 procent.

Uitschieters

De aanslag voor de woonlasten stijgt dit jaar in 40 gemeenten met 10 procent of meer. Wijdemeren is een van de uitschieters. Huiseigenaren betalen hier dit jaar maar 275 euro meer, een stijging van 23 procent. Ook in Oosterhout gaat de rekening met dit percentage omhoog, waardoor de gemiddelde toename 194 euro is. Ook in 2022 liep de hoogte van de woonlasten sterk uiteen tussen gemeenten, net als in voorgaande jaren.

In de gemeente Bloemendaal betalen bewoners het meest, gemiddeld 1.561 euro per jaar. Huiseigenaren in Rijssen-Holten zijn het goedkoopst uit met gemiddeld 634 euro per jaar.

Daling

In slechts 11 van de 339 onderzochte gemeenten dalen de woonlasten dit jaar, in vergelijking met 44 gemeenten vorig jaar. De gemeente Valkenburg aan de Geul voert de lijst aan met een gemiddelde verlaging van 119 euro (12 procent). Nederweert en Reusel-De Mierden gaan zo’n 8 procent omlaag, wat gemiddeld tussen de 70 en 80 euro op de aanslag scheelt.

Grote verschillen ozb

In 50 gemeenten stijgt de ozb dit jaar meer dan 10 procent. De gemeente Baarle-Nassau is koploper, hier gaat de ozb namelijk met 30 procent omhoog. Andere gemeenten waar inwoners deze belasting flink zien stijgen, zijn Gorinchem (23 procent), Schiermonnikoog (22 procent), Heemstede (20 procent) en Leusden (18 procent). In 9 gemeenten daalt de ozb, het meest in Ooststellingwerf met 5 procent. Maar omdat de afvalstoffen- en rioolheffing in deze gemeente stijgt, gaat de totale aanslag hier toch met 7 procent (50 euro) omhoog.

Afvalstoffen- en rioolheffing

De afvalstoffenheffing stijgt dit jaar gemiddeld 6,1 procent en de rioolheffing 5,3 procent. ‘Opvallend zijn de hoge stijgingen van de rioolheffing in Wijdemeren met met 56 procent (132 euro) en Culemborg met 43 procent (79 euro). In Valkenburg aan de Geul daalt de rioolheffing spectaculair met 48 procent, een lastenverlichting van 169 euro,’ aldus VEH.