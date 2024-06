Opvallende daling aantal WOZ-bezwaren

Het aantal WOZ-bezwaren van woningeigenaren bij gemeenten is flink gedaald. In 2024 staan 325.000 woningen in Nederland onder bezwaar, ten opzichte van 595.000 woningen op hetzelfde moment in 2023. Dit vertegenwoordigt een opvallende daling van het aantal bezwaren.

Dat blijkt uit het meest recente onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Waarderingskamer bij gemeenten en belastingkantoren. Op basis van deze gegevens stelt de kamer vast dat het bezwaarpercentage in 2024 3,9 procent is, terwijl dit vorig jaar 7,2 procent was. Het totaal aantal ingediende bezwaren door bezwaarbureaus is gedaald van 305.000 naar 166.000.

Nieuwe regels

De daling is opvallend, omdat gemeenten de afgelopen jaren werden ‘overspoeld’ door WOZ-bezwaren. Het lijkt dat de nieuwe regels rond bezwaar maken tegen de WOZ, die per januari dit jaar van kracht zijn, hun werk doen.

Andries Kok, directeur lokaal bestuur en informatiesamenleving bij VNG, zei hier eerder over: ‘De angel is uit de wet. Zo kan er ruimte ontstaan voor informeel contact met de burgers rond de WOZ-bepaling. De eerste tekenen zijn positief.’ Volgens Kok heeft een aantal no cure no pay bureaus zich al teruggetrokken, maar ‘moeten we zeker niet te vroeg juichen’.

Nicole Bergman, coördinator Gemeentebelastingen bij de VNG constateerde net als Kok eind maart dat het aantal bezwaren dit jaar in eerste instantie lijkt mee te vallen. Er worden ook meer bezwaren dan voorheen weer teruggetrokken door de bureaus.

Grote verschillen

Uit het onderzoek blijkt dat het bezwaarpercentage per gemeente behoorlijk kan verschillen. De gemeente met het hoogste bezwaarpercentage is Nuenen, met 21,3 procent De gemeente met het laagste bezwaarpercentage is Oost Gelre, met 1 procent. Volgens de Waarderingskamer zegt een hoog bezwaarpercentage niet altijd iets over de kwaliteit van de taxaties.