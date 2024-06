Gemiddelde WOZ-waarde woningen met 3 procent gestegen

Begin van dit jaar was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning 379.000 euro. Dat is 3 procent meer dan een jaar eerder. Deze waarde steeg het meest in de gemeente Midden-Groningen en daalde het meest in de gemeente Amsterdam, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Begin 2023 bedroeg de jaarlijkse toename van de gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Nederland nog 16,3 procent, een recordstijging. De WOZ-waarde is de door de gemeenten vastgestelde marktwaarde van alle woningen per 1 januari het jaar daarvoor. De overheid gebruikt de waarde om de hoogte van een aantal belastingen en heffingen te bepalen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb), inkomstenbelasting en waterschapsbelasting.

Begin van dit jaar, januari 2024, was de gemiddelde WOZ-waarde van een woning dus 379.000 euro, goed voor 3 procent meer dan een jaar eerder, aldus onderzoek van het CBS.

Sterkste stijging in Midden-Groningen en Zeeland

In de gemeente Midden-Groningen steeg de gemiddelde WOZ-waarde van woningen met 15,5 procent het sterkst, zo blijkt uit de cijfers van het statisch bureau. De gemiddelde waarde hier ging naar 276.000 euro per woning. In Zeeland steeg deze het meest van alle provincies, met 7,8 procent tot 304.000 euro.

Dalende waarde in Amsterdam

In Amsterdam daalde de gemiddelde WOZ-waarde juist met 3,5 procent tot 499.000 euro. Mede daardoor was de ontwikkeling in Noord-Holland met een stijging van 0,2 procent het laagste van alle provincies. Wel blijft Noord-Holland met een gemiddelde WOZ-waarde van 462.000 euro koploper, op de voet gevolgd door de provincie Utrecht met 450.000 euro.

Bloemendaal hoogste waarde, Kerkrade laagste

Hoewel de gemiddelde WOZ-waarde er met 2,7 procent daalde, had de gemeente Bloemendaal opnieuw de hoogste waarde, met 905.000 euro per woning. Ook in Laren (NH) daalde dit iets, maar deze gemeente staat met een gemiddelde van 888.000 euro toch op de tweede plek. In Kerkrade was het gemiddelde met 200.000 euro het laagst. Vorig jaar was dat nog het geval in de gemeente Pekela.

Prijsontwikkeling

De WOZ-waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen met een jaar vertraging. Dit komt omdat woningen voor de WOZ in 2024 worden getaxeerd naar de waarde van 1 januari 2023. Hierbij gebruiken gemeenten onder andere de transactieprijzen van verkochte woningen. De transactieprijzen van bestaande koopwoningen waren in januari 2024 bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder, maar deze prijsontwikkeling wordt pas meegenomen in de waarde van 2025.

De prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen en de WOZ-waarde zijn niet een-op-een vergelijkbaar, zo schrijft het CBS. Bij de berekening van de ontwikkeling van de WOZ-waarde worden alle woningen meegenomen, ook huurwoningen en niet-verkochte koopwoningen. Daarnaast verandert de woningvoorraad door nieuwbouw en sloop, wat over het algemeen zorgt voor een hogere waarde.

Daling aantal WOZ-bezwaren

Gemeenten werden de afgelopen jaren ‘overspoeld’ door WOZ-bezwaren. Maar nieuwe regels rond bezwaar maken tegen de WOZ, die per januari dit jaar van kracht zijn, lijken hun werk te doen. Het aantal bezwaren van woningeigenaren bij gemeenten daalde namelijk flink, zo bleek eerder.