Toeristenbelasting in 2024 gemiddeld 8 procent omhoog

Bijna twee op de drie gemeenten verhoogt in 2024 de toeristenbelasting. Gemiddeld zijn toeristen 8,1 procent meer kwijt dan vorig jaar. De verschillen tussen gemeenten blijven groot.

Gemeenten bepalen jaarlijks zelf hoeveel toeristenbelasting zij heffen. In totaal voerden 216 gemeenten voor dit jaar een verhoging door. Wie nu in een hotel, huisje of op de camping overnacht, betaalt gemiddeld 2,34 euro per persoon per nacht aan toeristenbelasting tegen 2,16 euro in 2023, blijkt uit het onderzoek van bungalowparkoverzicht.nl.

Flinke verschillen

De organisatie brengt jaarlijks in kaart hoe hoog de belastingtarieven per gemeente zijn en of deze zijn gewijzigd ten opzichte van een jaar eerder. Momenteel wordt er in 307 van de 342 gemeenten toeristenbelasting geheven. Hoeveel belasting toeristen moeten betalen, verschilt per gemeente. Zo wordt er in sommige kleine gemeenten helemaal geen belasting geheven, terwijl dit bedrag in grote gemeenten juist flink kan oplopen. Amsterdam vraagt inmiddels 16,76 euro per persoon per nacht. In de andere grote steden liggen de bedragen nog onder de 10 euro. Zo zijn toeristen in Utrecht 9,38 euro kwijt, in Rotterdam 8,71 euro en in Den Haag 6 euro.

Voor een overnachting in de hoofdstad betaal je dus het meest aan toeristentaks, net als een jaar eerder. Amsterdam wordt op de voet gevolgd door gemeenten Ouder-Amstel (9,50 euro per uur), en Landsmeer, Zoetermeer en Utrecht, waar dit 9,38 euro kost.

De Utrechtse gemeente Renswoude en het Zuid-Hollandse Barendrecht hanteren momenteel het laagste tarief: 0,75 eurocent. Ook in Culemborg (0,80 eurocent), Hulst en Rijssen-Holten (beide 0,95 eurocent) ligt de toeristentaks nog onder de euro per dag.

Grootste stijgers

In het Noord-Hollandse Wijdemeren is de sterkste relatieve stijging zichtbaar: een toename van 165,2 procent. Hier komt het bedrag uit op 3,50 euro, terwijl dit het jaar ervoor nog op 1,32 euro lag. Wijdemeren wordt gevolgd door Zoetermeer (+143,8 procent) en Stichtse Vecht (+100 procent).

Het Noord-Brabantse Loon op Zand is de enige gemeente waar het tarief juist is verlaagd, namelijk van 3 euro in 2023 naar 2,50 euro in 2024.

Belastingvrij

In 35 gemeenten hoeven toeristen helemaal geen belasting te betalen voor een overnachting, zoals in de gemeenten Meppel, Nieuwkoop en Laren. Vorig jaar waren dit er nog 36. De gemeente Zoeterwoude besloot dit jaar voor het eerst toeristenbelasting in te voeren en stelde het bedrag vast op 3 euro per persoon per nacht.

Provinciale stijgingen

In de provincie Zuid-Holland steeg het gemiddelde tarief voor toeristenbelasting met 13,1 procent. Dit is de sterkste toename van alle provincies. Toeristen betalen hier gemiddeld 3,05 euro in plaats van 2,69 euro vorig jaar. Groningen was de provincie met de laagste toename in het belastingtarief (+0,4 procent).

Noord-Hollandse gemeenten hanteren in 2024 gemiddeld het hoogste tarief, namelijk 3,51 euro per nacht, een stijging van 11,3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit gemiddelde wordt vooral opgeschroefd door de buurgemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Landsmeer en Haarlemmermeer.

In de provincies Overijssel en Drenthe zijn toeristen het beste af. Daar betalen ze gemiddeld het minst aan toeristenbelasting, namelijk 1,51 euro per nacht.

Totale opbrengst toeristentaks

In januari van dit jaar berekende het CBS dat gemeenten in totaal verwachten voor 538 miljoen euro aan toeristenbelasting binnen te halen; 110 miljoen euro meer dan in 2023. Vooral Amsterdam gaat in 2024 uit van een forse toename van inkomsten uit deze belastingheffing. De hoofdstad begroot 242,5 miljoen euro, dat is een stijging van 47 procent ten opzichte van een jaar eerder.