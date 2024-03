Op korte termijn eigen bijdrage werkende Oekraïeners

Foto: ANP FRANK DE ROO

Demissionair asielstaatssecretaris Van der Burg wil op korte termijn een eigen bijdrage in de opvang verplichten voor meerderjarige Oekraïense vluchtelingen met een baan. Voor gas, water en elektra is dit 105 euro per maand. Voor Oekraïners die eten in de opvang krijgen wordt de bijdrage 242,80 per maand.

Dat schrijft Van der Burg in antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het debat in de Tweede Kamer over de Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne. Hij had al eerder aangegeven met een eigen bijdrage te komen voor de groep meerderjarigen met een baan. Tijdens het debat over de tijdelijk wet werd al duidelijk dat een meerderheid van de Kamer voor een dergelijke bijdrage is. Op 7 maart gaat het debat verder.

‘Omdat ik het van belang vind dat deze regeling uiteindelijk zo uniform mogelijk kan worden uitgevoerd door gemeenten,’ schrijft de staatssecretaris, ‘kies ik voor een eenvoudig en uitlegbaar model.’

Bedragen

Het bedrag van 105 euro voor gas, water en elektra is gebaseerd op de geraamde kosten uit het Kostprijsonderzoek opvang ontheemden van eind 2023. De bijdrage van 242,48 euro voor eten is gelijk aan het uitgekeerde eetgeld als er geen catering op de opvanglocatie is. Als maximum geldt voor beide bedragen tweemaal de eigen bijdrage per gezin. Vanaf wanneer de bijdrage precies geldt is nog niet duidelijk.

Dwingend

Verder wordt de eerder afgesproken wijziging voor het intrekken van leefgeld bij inkomsten uit arbeid, loondervingsuitkeringen of toeslagen, een dwingende in plaats van een beleidsvrije bepaling. De Tijdelijke wet opvang ontheemden Oekraïne moet gemeenten volgens Van der Burg straks waarborgen bieden om hun inkomsten op eigen initiatief in te kunnen zien.

Huur

Tijdens het debat kwam ook de mogelijkheid om huur te gaan vragen naar voren. De staatssecretaris schrijft dat het ingewikkeld ligt. ‘Het vragen van een bijdrage die als huur wordt geclassificeerd heeft mogelijk tot gevolg dat ontheemden huurrechten opbouwen met bijbehorende huurbescherming.’ Hij verkent of het ‘mogelijk en wenselijk’ is om huur te gaan vragen voor bepaalde opvanglocaties met eigen voorzieningen, zoals flexwoningen. ‘Voornemen is allereerst toe te werken naar het opstarten van pilots daarvoor.’

Taak gemeente

Ook was de vraag waarom de eigen bijdrage anders is de bestaande regelgeving voor asielzoekers bij het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA). En waarom het COA dit aspect niet uitvoert. Daarover zegt Van der Burg dat de opvang van Oekraïense ontheemden niet onder het COA valt, maar onder gemeenten. ‘Zij hebben ook zicht op de uitgekeerde verstrekkingen. Het inhouden of terugvorderen ervan zal dus ook een taak van de gemeente moeten zijn.’