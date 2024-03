Opluchting en teleurstelling na stemming over wietproef

Gemeenten die meedoen aan de wietproef zijn blij dat de motie van de PVV is verworpen om de proef met legaal geteelde cannabis te pauzeren. Wel is er teleurstelling over het feit dat Amsterdam-Oost niet wordt toegevoegd als elfde gemeente.

De Tweede Kamer stemde dinsdag tegen de motie van de PVV om de wietproef te pauzeren tot een nieuw kabinet aantreedt. Ook het voorstel om Amsterdam-Oost als elfde gemeente toe te voegen aan het experiment haalde het niet. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema noemt het in een reactie ‘verontrustend’ dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich ‘laat leiden door een onjuist sentiment’ in de stemming over de wietproef.

Gemiste kans

Volgens burgemeester Paul Depla van Breda zou het wietexperiment geholpen zijn met de toevoeging van Amsterdam, ‘omdat het een uniek gebied is met veel coffeeshops. Ook voor de gereguleerde telers was het daarom een belangrijk gebied, omdat het bijdraagt aan inzicht krijgen in hun afzetmarkt. Een gemiste kans.’

Proef gaat door

Depla is verheugd dat de proef niet is opgeschort. ‘Dat gaat namelijk niet over de keuze ben je voor of tegen wiet. Maar over of je voor of tegen criminaliteit bent. Het doel van de gesloten coffeeshopketen is een einde te maken aan het failliete gedoogbeleid en het verdienmodel van de criminele wereld hierop. En toezicht te krijgen op de kwaliteit van de producten in het kader van de volksgezondheid.’ Ook andere deelnemende gemeenten zijn blij dat de proef door kan gaan.

Niet voor niks

‘We doen niet voor niks mee,’ zegt een woordvoerster van burgemeester Jan Hamming van Zaanstad. De gemeente is 1 van de 8 waar het experiment nog moet beginnen. Zaanstad doet onder meer mee om de wietteelt en de geldstromen die daaruit voortkomen uit de criminaliteit te halen, zegt de woordvoerster. ‘We rollen zeker op maandelijkse basis hennepplantages op, die vaak houtje-touwtje zijn ingericht met illegale stroomaftap in woonwijken. Dat is levensgevaarlijk.’ De voorbereidingen voor de proef zijn in volle gang. ‘We voeren gesprekken met coffeeshophouders en zijn bezig met het voorbereiden van lokaal beleid en de faciliteiten.’

Goede zaak

De gemeente Voorne aan Zee waar deelnemer Hellevoetsluis onder valt, noemt het een ‘goede zaak’ dat het experiment voortgang heeft. ‘Zodat we de kennis en ervaring uit de voorbereiding kunnen benutten en naar een volledig legale situatie gaan,’ aldus burgemeester Peter Rehwinkel. Ook Maastricht is ook blij dat het ‘gewoon” doorgaat, omdat dit getuigt van een betrouwbare overheid en we zo de ingezette lijn kunnen voortzetten,’ zo laat een woordvoerder weten. De stad zegt al ver gevorderd te zijn in de voorbereiding, ‘zeker gelet op de start deze zomer’.

Voorbereidingen

Ook burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is opgelucht dat de voorbereidingen door kunnen gaan. ‘Het zou verwarring veroorzaken en ontzettend tekort doen aan de jaren wachttijd en voorbereidingen die mensen al hebben getroffen,’ zegt hij over de proef die half juni in Nijmegen van start moet gaan. Het gaat dan om afspraken met coffeeshops, productielocaties en handhaving door gemeenten. Over de wietproef is in politiek Den Haag ruim tien jaar gesproken. ‘Het zou gek zijn geweest om na al die tijd alsnog te stoppen. Dan had je dat jaren geleden al moeten doen.’