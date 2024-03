Tweede Kamer stelt wietproef ter discussie

Tijdens het debat over deelname van Amsterdam-Oost als elfde gemeente in het experiment gesloten coffeeshopketen, is de hele wietproef ter discussie gesteld. In de nieuwe Tweede Kamer is veel weerstand tegen het experiment dat al loopt in Breda en Tilburg. De PVV is fel tegen.

‘Vorig jaar niet, vandaag niet, morgen niet: geen geëxperimenteer met onze jeugd,’ aldus Kamerlid Claassen namens de PVV tijdens het debat. Hij diende een motie in om het experiment on hold te zetten tot er een nieuw kabinet is. Ook het CDA, de ChristenUnie en NSC zijn geen voorstander.

Wietproef

Demissionair ministers Dijkstra (Medische Zorg) en Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) geven aan dat een meerderheid van de Tweede Kamer al instemde met het experiment. De aanloopfase loopt sinds half december vorig jaar in Breda en Tilburg. Hier wordt gereguleerd geteelde cannabis verkocht. In de andere gemeenten die meedoen aan de wietproef loopt de ontwikkeling nog.

Elfde gemeente

Het kabinet wil het stadsdeel Amsterdam-Oost als extra gemeente toevoegen. De ministerraad stemde hier vorig jaar al mee in. Ook hierover verschillen de meningen in de Kamer, de een vindt het goed dat de hoofdstad meedoet de ander ‘onbegrijpelijk’ vanwege het drugstoerisme. Het is volgens meerdere partijen wel ingewikkeld dat het gaat om een stadsdeel en niet een hele gemeente. Heel Amsterdam mee laten doen zou het experiment volgens minister Dijkstra te groot maken.

Niet alle coffeeshophouders in Oost zien het zitten om mee te doen, 5 stuurden er een brief over aan de Tweede Kamer. Een voorwaarde is dat álle coffeeshops in een gemeente of stadsdeel meedoen. ‘Dat blijft staan,’ aldus Dijkstra. ‘Als deze coffeeshops problemen blijven hebben, gaat of het experiment in Amsterdam-Oost niet door, of kunnen ze niet meer doen wat ze willen doen.’ Ook de burgemeester heeft hierin een rol, zegt Yeşilgöz.

Ter discussie

Het debat ging eigenlijk over de toevoeging van Amsterdam-Oost, maar uiteindelijk werd dus de hele proef ter discussie gesteld. ‘De wet waarvoor we vandaag een wijziging bespreken is eigenlijk opnieuw besproken. Dat is natuurlijk al eerder gebeurd, ‘ zei Dijkstra. ‘Die wet is er. Die is aangenomen, die is effectief en daar wordt nu aan gewerkt. Daar is mee begonnen.’

De Kamer stemt op 5 maart over de toevoeging van de elfde gemeente aan het wetsvoorstel en de tijdens het debat ingediende moties.