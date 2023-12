Aanloopfase wietexperiment van start

De aanloopfase voor het experiment gesloten coffeeshopketen, oftewel de wietproef, is van start gegaan in Breda en Tilburg. Hier wordt gereguleerd geteelde cannabis verkocht.

Het initiatief voor de aanloopfase van maximaal zes maanden kwam bij de burgemeesters van Breda en Tilburg vandaan. Eerder werd al bekend dat de aanloop voor de zogenoemde wietproef dit jaar zou starten. Demissionair minister Kuipers (VWS) en demissionair minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) gaven hiervoor groen licht om op kleine schaal te starten met het experiment.

Aanloopfase

De coffeeshops in Breda en Tilburg starten met de verkoop van gereguleerd geteelde cannabis. Daarnaast mogen ook de gedoogde producten worden aangeboden. Zo wordt op een kleinere schaal ervaring opgedaan, bijvoorbeeld als het gaat om de levering en verkoop van gereguleerde cannabis en het toezicht hierop, het beveiligd vervoer en het gebruik van een track & trace-systeem. Ook worden zo mogelijk de ‘kinderziektes’ ontdekt en kunnen vraag en aanbod beter op elkaar worden afgestemd, voordat de andere deelnemende gemeenten van start gaan.

Burgemeester Depla van Breda: ‘Het is een mooie proefperiode om te zien hoe de samenwerking binnen de gesloten keten tussen telers, de coffeeshophouders en alle andere betrokken instanties in zijn werk gaat. Dat is precies waarom we deze aanloopfase hebben ingezet.’ Als blijkt dat de openbare orde of veiligheid in het geding komen, kan de aanloopfase overigens voortijdig worden stopgezet.

Overgangs- en experimenteerfase

Na dit half jaar volgt er een overgangsfase waarbij coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde producten aanbieden naast gedoogde producten. Na de overgangsfase van 6 weken begint de experimenteerfase die waarschijnlijk zo’n 4 jaar zal duren. Deelnemende coffeeshophouders mogen vanaf dat moment alleen nog de gereguleerde cannabis verkopen.

Uit het experiment, ook wel wietexperiment of wietproef genoemd, moet blijken of gereguleerde productie, distributie en verkoop van cannabis mogelijk is en wat de effecten zijn op bijvoorbeeld criminaliteit, veiligheid en volksgezondheid. De proef is al jaren in voorbereiding en zou eigenlijk al in het najaar van 2021 beginnen.

Deelnemende gemeenten

Aan het experiment met legale wietteelt doen naast Breda en Tilburg nog acht gemeenten mee: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Voorne aan Zee, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. Stadsdeel Amsterdam-Oost doet mee als elfde gemeente.