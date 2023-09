Breda en Tilburg beginnen half december met aanloop wietproef

De aanloopfase van het experiment gesloten coffeeshopketen, oftewel de wietproef, start op 15 december 2023 in Breda en Tilburg. In deze fase mogen deelnemende coffeeshops uit deze gemeenten zowel de legaal geteelde als de gedoogde producten aanbieden.

Het initiatief voor de aanloopfase kwam van de burgemeesters van Breda en Tilburg. Ministers Kuipers van Volksgezondheid en Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid stemden hiermee in om alvast op kleine schaal te kunnen starten met het experiment voor een gelegaliseerde productie- en verkoopketen van wiet.

Ervaring opdoen

Zo kan ervaring worden opgedaan met de gesloten keten en alle processen die daarbij komen kijken. Indien de openbare orde of veiligheid ernstig in het geding komen, wordt de aanloopfase van zes maanden voortijdig stopgezet. De inzichten worden gedeeld met alle deelnemende gemeenten en gebruikt om processen en systemen te verbeteren voor een soepele overgangsfase. Dat schrijven de ministers in een Kamerbrief over de aanloopfase.

Planning

Uit de meest recente planning blijkt dat in het vierde kwartaal van 2023 naar verwachting twee legale telers gereed zijn voor levering aan coffeeshops. Dat is voldoende om in Breda en Tilburg te kunnen starten met de aanloopfase van het experiment. Naar verwachting kunnen de volgende twee telers in februari 2024 starten met de levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg.

Overgangsfase

Na de aanloopfase van een half jaar volgt een overgangsfase. De verwachting is dat alle deelnemende gemeenten daar op zijn vroegst aan het eind van het eerste kwartaal 2024 mee kunnen starten. In deze overgangsfase mogen de coffeeshops in de deelnemende gemeenten gereguleerde producten aanbieden naast gedoogde producten.

Experimenteerfase

De planning van de telers is op dit moment te onzeker om meer duidelijkheid te geven over de daadwerkelijke start van de overgangsfase. Kuipers en Yeşilgöz-Zegerius informeren de Tweede Kamer als er meer over bekend is. Zes weken na de start van de overgangsfase begint de experimenteerfase. Deelnemende coffeeshophouders mogen vanaf dat moment alleen nog de gereguleerde cannabis verkopen.

Stadsdeel Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft het stadsdeel Oost als elfde gemeente aan het experiment voorgedragen. Over de invulling wordt nog gesproken met de betrokken ministeries. Om mogelijk te maken moeten de Wet en het Besluit Experiment Gesloten Coffeeshopketen worden aangepast. Het wetsvoorstel hiervoor ligt in de Tweede Kamer voor behandeling.