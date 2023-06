Stadsdeel Oost in Amsterdam voorgedragen voor wietproef

Amsterdam heeft stadsdeel Oost voorgedragen voor deelname aan de wietproef, het experiment dat moet uitwijzen of cannabisteelt legaal kan worden. Het stadsdeel telt in totaal tien coffeeshops die onder de proef zouden vallen.

De ministeries van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beslissen of Oost mee mag doen aan het zogeheten landelijke experiment gesloten coffeeshopketen. Amsterdam toonde eerder al interesse in deelname aan de proef, maar dit ‘bleek niet haalbaar vanwege het grote aantal van 166 coffeeshops in de stad,’ aldus de gemeente.

Stadsdeel

In februari stemde de driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie in om met een stadsdeel aan het experiment mee te doen. Omdat het kabinet inmiddels ook toestaat dat stadsdelen in aanmerking komen voor de proef, hoopt de hoofdstad nu in aanmerking te komen voor deelname. Het experiment start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2024 en duurt 4 tot 5,5 jaar.

Aanpassing gedoogbeleid

‘De uitkomsten van het experiment kunnen op termijn leiden tot aanpassing van het gedoogbeleid, wat een grote impact zal hebben op de Amsterdamse coffeeshops en cannabismarkt. Amsterdam wil daarom ook de andere coffeeshops zoveel mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen in het experiment,’ aldus de gemeente. Later dit jaar gaan ze in gesprek met de tien coffeeshops in Oost over het vervolg van het traject.

Wietproef

Aan het experiment met legale wietteelt hadden zich al tien gemeenten verbonden: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Momenteel mogen coffeeshops wiet wel verkopen, maar niet inkopen. Met de proef wordt gekeken hoe de aanlevering van wiet gereguleerd kan worden. Tilburg en Breda gaan als eerste gemeenten beginnen met het wietexperiment. Zij mogen straks een beperkte voorraad van 500 gram aanhouden, liet minister Kuipers (Volksgezondheid) in februari weten.