Amsterdam elfde gemeente in wietproef

Het veelbesproken experiment met de verkoop van legale wiet wordt uitgebreid met een grote stad. Utrecht haakte eerder af, maar Amsterdam gaat nu meedoen. Niet de hele gemeente, maar een van de zeven stadsdelen. De driehoek van burgemeester, officier van justitie en politie stemde hiermee in. Breda en Tilburg mogen eind dit jaar als eerste gemeenten starten met leveren aan coffeeshops.

Amsterdam toonde in het verleden al interesse om mee te doen aan de wietproef, maar dat bleek niet haalbaar vanwege het grote aantal van 166 coffeeshops in de stad. Een van de voorwaarden van de proef is namelijk dat alle coffeeshops in de gemeente moeten meedoen. Stadsdelen kwamen niet in aanmerking voor het vorige kabinet. Maar de grootte van Amsterdamse stadsdelen maken deze nu tóch geschikt voor deelname.

Grote stad

Aan het experiment met legale wietteelt hadden zich al tien gemeenten verbonden: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In het coalitieakkoord werd afgesproken dat het experiment uitbreiding moest krijgen van een grote stad. Een wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen maakt de toevoeging van een elfde gemeente mogelijk.

Aanloop Brabant

Dat is dus Amsterdam. De hoofdstad onderzoekt nu welk stadsdeel mee gaat doen, het streven is om dit in mei rond te hebben. ‘Amsterdam is nu in gesprek met ministeries over de verdere uitwerking. De gemeente zal binnenkort over de voorgenomen deelname in gesprek gaan met de stadsdelen en de coffeeshopbranche.’

De verkoop van legale wiet in 11 gemeenten start waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024. Tilburg en Breda mogen hierop vooruitlopen in een ‘aanloopfase’ vanaf eind dit jaar.

‘Tijdens de aanloopfase kan er op kleine schaal in de gemeenten Breda en Tilburg, naar een initiatief van de burgemeesters van deze gemeenten, eerder gestart worden met levering aan coffeeshops. Waarbij coffeeshops ook nog mogen inkopen bij hun oude leveranciers.’