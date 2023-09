Extra aandacht voor veiligheid van vrouwen en meisjes op straat

Twintig gemeenten zetten zich extra in voor de veiligheid van vrouwen en meisjes. Zij nemen daarom deel aan het programma Veilige steden, zo schrijft Movisie dat vanaf nu het programma uitvoert en ondersteunt.

Meisjes en vrouwen krijgen disproportioneel vaak te maken met onveiligheid in de openbare ruimte en bij het uitgaan, zoals naroepen, volgen en zelfs betasten. Dat schrijft Movisie. De organisatie is verantwoordelijk voor het programma Veilige Steden en ondersteunt gemeenten met kennis en praktische handvatten over hun aanpak.

Belangrijke rol voor gemeenten

Binnen het programma Veilige Steden zetten twintig deelnemende gemeenten zich extra in voor de veiligheid van vrouwen en meisjes. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van alle inwoners en voor de openbare orde en spelen daarom ook een belangrijke rol in de aanpak van geweld tegen vrouwen, aldus Movisie. ‘Gemeenten zijn een belangrijke speler in het creëren van meer veiligheid voor vrouwen en meisjes op straat en in het uitgaansleven. Daarnaast hebben ze het netwerk en de kanalen om een verandering op gang te brengen,’ stelt de organisatie.

Momentum voor sociale normverandering

Geweld tegen vrouwen in het algemeen, en specifiek in de openbare ruimte, is van alle tijden, maar er is volgens Movisie nu sprake van ‘een momentum voor sociale normverandering.’ Er is niet alleen meer bewustzijn ontstaan over geweld tegen meisjes en vrouwen, maar ook is er sprake van een voortdurend maatschappelijk debat over grensoverschrijdend gedrag.



Een sociale normverandering is hard nodig, aldus Movisie. Volgens de organisatie gaf 14 procent van de vrouwen in 2022 aan de twaalf maanden daarvoor te maken hebben gehad met seksuele intimidatie. Van de 18- tot 24-jarige vrouwen zei 52 procent in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bij 16- tot 18-jarige meisjes was dat 46 procent.

Over het programma Veilige Steden

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stimuleert en ondersteunt de inzet van de deelnemende gemeenten met onder andere cofinanciering. De aanpak van Movisie is gendersensitief en intersectioneel, en is gebaseerd op resultaten en het meetbaar maken hiervan. Ook is het de bedoeling het aan te laten sluiten bij belangrijke nationale ontwikkelingen, zoals de nieuwe wet seksuele misdrijven. Daarmee wordt seksuele intimidatie in het openbaar strafbaar als overtreding.