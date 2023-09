Niet genoeg opvangplekken voor alleenreizende kinderen

Het blijft de komende 2,5 week ‘ontzettend spannend’ om voldoende opvangplekken voor vooral alleenreizende kinderen te vinden die asiel willen aanvragen, zegt demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asielzaken). Hij hoopt dat vanaf 1 oktober de huidige druk van de ketel gaat. Op die datum gaat een aantal opvanglocaties weer open, omdat het festivalseizoen afloopt.

Hij weet nog niet of hij opnieuw een oproep aan alle burgemeesters gaat doen om alleenreizende kinderen in hun gemeente op te vangen, zoals ruim een jaar geleden. Wel moet de bewindsman weer elke dag bellen en appen met burgemeesters om aan te dringen om vooral minderjarige asielzoekers onderdak te bieden.

Forse toename

De afgelopen tijd is er een forse toename van het aantal asielzoekers. ‘September is sowieso de drukste maand.’ Het grootste probleem is de situatie van alleenreizende minderjarige asielzoekers (amv’s), zegt de demissionair staatssecretaris. ‘De instroom van amv’s is echt buitengewoon hoog. Daar zoeken we het meeste plekken voor. En die zijn het moeilijkste te vinden.’

Onvoldoende bedden

Hij zei verrast te zijn door het bericht van UNICEF, dat signalen had dat er komende nacht onvoldoende bedden waren voor tientallen alleenreizende kinderen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) liet weten dat er voor de komende nacht voor iedereen een slaapplek is, maar dat het elke dag ‘spannend blijft’.

Kijken met de dag

Voor donderdagavond moeten nog voldoende opvangplekken worden geregeld, zei Van der Burg. ‘Het is nu letterlijk weer dat je 24, 48 uur vooruitkijkt.’ De staatssecretaris heeft woensdag tegen het COA gezegd dat bij de verdeling van bedden voorrang moet worden gegeven aan amv’s en ouders met kinderen. Asielzoekers zonder kinderen en alleenreizende mannen moeten desnoods op stoelen slapen.