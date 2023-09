De Jonge geeft update over flexwoningen

Foto: ministerie van Binnenlandse Zaken

In de eerste helft van 2023 zijn er 2100 flexwoningen opgeleverd. Daarvan waren er 1700 modulair verplaatsbare woningen en 400 woningen vanuit tijdelijke transformatie. Er zijn nog 288 flexwoningen die het Rijk aanschafte over voor verkoop aan nieuwe potentiële afnemers.

Deze cijfers zijn gebaseerd op informatie van Expertisecentrum Flexwonen en de Uitvoeringsorganisatie Versnelling Tijdelijke Huisvesting (UVTH). Dit schrijft demissionair woonminister De Jonge in een Kamerbrief over de voortgang van het programma Versnelling Tijdelijke Huisvesting.

Plannen

Uit de cijfers van juli 2023 wordt duidelijk dat dit jaar in zijn geheel voor circa 12.000 flexwoningen (vergevorderde) plannen zijn. Ten opzichte van de eerdere verwachtingen zijn er circa 6.500 woningen bijgekomen, maar voor ongeveer hetzelfde aantal zijn er projecten doorgeschoven naar 2024 of gestopt. Het risico blijft daarmee bestaan dat projecten vertragen en doorschuiven naar volgend jaar of alsnog geheel niet doorgaan, aldus De Jonge.

Voor 2024 is er een indicatie van de capaciteit aan plannen voor 16.000 flexwoningen. ‘Deze moet nog daadwerkelijk leiden tot de realisatie van de woningen voor diegenen die het hard nodig hebben.’

Flexwoningen van het Rijk

Ook zijn er nu concrete cijfers over de circa 2000 flexwoningen die De Jonge door het Rijk liet aanschaffen. Het gaat om 1992 woningen, waarvan er 84 geplaatst zijn in Delft. Voor 744 woningen is er een leveringsovereenkomst getekend tussen Rijk en afnemer, waaronder het Centraal Orgaan Asielzoekers. De percelen worden op een later moment geplaatst of zijn reeds in aanbouw op locatie. Er zijn nog 288 flexwoningen over voor verkoop aan nieuwe potentiële afnemers.

Stimuleringsregelingen

Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring van de voorjaarsnota is het vanaf 2 oktober voor gemeenten mogelijk om zich aan te melden voor de tweede Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Voor de Financiële Herplaatsingsgarantie kunnen gemeenten en corporaties zich nog steeds aanmelden. Inmiddels zijn er intentieovereenkomsten gesloten met de gemeenten Apeldoorn, Doetinchem, Almere en Goes over locaties voor de Fysieke Herplaatsingsgarantie.

Overeenkomsten

De UVTH stelde een toolbox samen voor onder meer gemeenten met uitleg hoe zij kunnen omgaan met juridische belemmeringen om versneld flexwoningen mogelijk te maken. Ook worden er aanvullende bestuurlijke afspraken gemaakt over te ontwikkelen locaties. Om volgens de woonminister te zorgen voor voorspelbaarheid en continuïteit in de bouwstroom en de realisatie te vergemakkelijken. Er zijn reeds overeenkomsten gesloten met de Metropoolregio Amsterdam, regio Utrecht en de gemeente Rotterdam.